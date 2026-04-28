Vânzările Dacia au scăzut drastic în România. „Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei"

Vânzările Dacia au scăzut drastic în România. „Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei”

Vânzările Dacia au scăzut drastic în România.
Pe fondul crizei politice și economice, și piața auto din România are de suferit. De exemplu, vânzările Dacia au scăzut drastic în țara noastră, iar Mihai Bordeanu, directorul producătorului național, susține că „piața este deprimată”.

Frank Marotte, directorul de vânzări la nivel global al companiei, a precizat că țara noastră „este singura piață unde nu creștem”. El a mai precizat că piața românească este „deprimată” și din cauza faptului că programul Rabla se amână. De altfel, a adus în atenție și criza din România.

Vânzările Dacia au scăzut drastic în România. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei

Vânzările Dacia au scăzut drastic în România

„România este singura piață unde nu creștem, în rest creștem peste tot în Europa. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei cu care ne confruntăm în România”, explică Frank Marotte situația vânzărilor Dacia în România, arată Profit.ro.

Ideea a fost întărită și de Mihai Bordeanu.

„Putem numi piața ca fiind deprimată la minus 20% în primul trimestru sau chiar mai mult dacă ne uităm doar la persoane fizice. Și e un trimestru, nu doar o lună. Deci putem numi asta depresie. De ce se întâmplă asta? Mai întâi, pentru că întreaga țară este deprimată. Am deschis televizorul în România și dacă stai acolo 5 minute la orice program de știri, vei fi deprimat. Îți pot garanta. Aceasta este o metaforă”, spune Mihai Bordeanu.

„Problema este că astăzi știm că avem o criză economică în România”

Șeful Dacia continuă să precizeze că prețurile vor crește, dacă TVA-ul se va majora cu 2 puncte.

„Nu suntem pregătiți pentru asta. Știm că ajungem pe un deficit foarte, foarte mare pe o parte. Știm că pe de altă parte, taxele au crescut. Știm și de prețurile prin negociere. Dacă creștem TVA-ul, de exemplu, cu două puncte, evident că prețurile vor crește cu o medie de două puncte pe tot canalul.

Așa că, atât companiile, cât și oamenii obișnuiți așteaptă acum să vadă ce se întâmplă. Vedem un anumit timp de așteptare și întârziere între primul trimestru și momentul în care vor cumpăra o mașină, pentru că nu există nicio îndoială în privința asta.

Piața românească în sine este o piață emergentă. Această piață va crește pe termen lung, dar problema este astăzi. Problema este că astăzi știm că avem o criză economică în România. Știm că ieri am asistat la o criză politică în România. Și, din păcate, în România, politica și economia sunt exact așa. Nu știu dacă vezi mâinile mele, dar sunt foarte, foarte strânse. Așa că suferim toți. Și acesta este unul dintre principalele motive pentru care putem spune că piața este deprimată”, spune șeful Dacia.

Vânzările Dacia au scăzut drastic în România. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei

Vânzările Dacia au scăzut drastic în România

Ce spune despre programul Rabla

De asemenea, în discuție a fost adus și programul Rabla, care există pe piață de 20 de ani. În anul 2026 pendulează o incertitudine, căci, așa cum precizează șeful Dacia, programul respectiv este un „acces la mobilitate”.

„Avem ceva ce toți știți foarte bine – și acum toți oamenii din Paris, credeți-mă, știu și mai bine – este programul Rabla. Programul Rabla există de 20 de ani. Anul trecut am avut comenzi în acest program care veneau din februarie. Anul acesta nu știm, pentru că nu avem nicio idee dacă programul va veni.

Și, din păcate pentru noi ca brand, suntem mult mai afectați de lipsa programului Rabla decât orice altă marcă, pentru că acesta este un acces la mobilitate. Este important când pui ceva pe masă pentru un client olandez, când pui un stimulent pe masă, nu este același lucru dacă vrei să cumperi un BMW X6, nu? Un BMW îl poate cumpăra fără programul Rabla. Nici măcar nu au legătură cu asta.

Și aș putea alege orice alt exemplu din piață, aș putea alege un exemplu din mainstream-ul superior, dar realitatea rămâne aceeași: Rabla este extrem de importantă pentru Dacia. Și nu avem nicio idee dacă programul va fi în 2026! Desigur, atunci încercăm nu doar noi, ci și voi ca jurnaliști, și am văzut lucruri în ziare. Faci ceea ce este corect pentru că faci guvernul să se trezească și sper să o facă.

Oricare ar fi Guvernul de mâine, se vor trezi și vor privi industria și industria auto, pentru că aceasta a fost de succes în România. Și nu cred că vor ca succesul să nu mai fie. Așadar, piața locală ar trebui să fie de asemenea importantă pentru ei”, mai spune șeful Dacia.

Previziunile pentru 2026 nu sunt cele mai favorabile, mai ales pentru primele 6-9 luni. Se așteaptă o perioadă economică dură la început, cu o posibilă îmbunătățire după vară, dacă nu apar noi crize politice, spune el. Apoi, a continuat să pună accentul pe programul Rabla, fiind o opțiune aleasă de mulți dintre cetățeni atunci când vine vorba despre schimbarea autoturismului.

Primele 3 luni ale lui 2026 au adus o scădere drastică a cotei de piață, ajungând la circa 18% în martie. Scăderile au afectat în special modelul Dacia Logan, care a coborât în clasament, dar și Dacia Duster și Dacia Bigster, care, deși rămân în top, au înregistrat rezultate sub nivelul anului anterior.

