Prima pagină » Auto » Ferry Fodor și Călin Cămărășan vin la „Podcast cu Prioritate” #100 by ProMotor. Despre Africa Eco Race, rally raid și provocările motorsportului

Luni, 18 mai, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România episodul cu numărul 100 din seria „Podcast cu Prioritate”, un episod special dedicat aventurii, motorsportului și pasiunii pentru motociclete și nu numai.

Invitații acestei ediții sunt Ferry Fodor și Călin Cămărășan, doi campioni care au format o echipă solidă și care au reușit să ducă la capăt una dintre cele mai dificile competiții de rally raid din lume: Africa Eco Race.

Moderat de Marius Vișan, episodul aduce în prim-plan experiențele reale trăite în deșert, momentele-limită din competiție și provocările pe care publicul nu le vede în imaginile spectaculoase de pe social media sau din transmisiunile oficiale.

Discuția merge dincolo de motorsport și atinge teme precum disciplina, presiunea psihică din cursele de anduranță, relația dintre coechipieri și sacrificiile necesare pentru a concura la nivel internațional. Ferry Fodor și Călin Cămărășan vor povesti cum a început colaborarea dintre ei, cine a făcut primul pas spre această aventură și ce îi ajută să funcționeze ca echipă în condiții extreme.

Pe lângă partea competițională, episodul surprinde și culisele participării într-un rally raid internațional: pregătirea logistică, costurile unei astfel de aventuri, adaptarea la condițiile dure din Africa și modul în care o astfel de experiență schimbă perspectiva asupra motorsportului și a limitelor personale.

Cum arată cu adevărat Africa Eco Race

Episodul 100 din „Podcast cu Prioritate” include și povești despre cele mai grele momente din Africa Eco Race, situațiile în care abandonul părea inevitabil, dar și lecțiile personale învățate după o competiție care împinge limitele fizice și mentale.

Totodată, cei doi invitați vor vorbi despre planurile pentru 2026-2027, despre posibilitatea unei noi participări internaționale și despre obiectivele realiste pentru următoarele competiții. În discuție va fi abordată și importanța lui Mani Gyenes în lumea rally-raid-ului și a motociclismului de anduranță, pilotul român fiind una dintre cele mai importante prezențe ale României la Dakar și un reper pentru acest sport.

Episodul aniversar „Podcast cu Prioritate” #100 va putea fi urmărit pe canalul de YouTube ProMotor România, luni, 18 mai, începând cu ora 12:00.

Podcastul este susținut de Vlad Cazino, partener al acestui episod special din „Podcast cu Prioritate”, dedicat aventurii, motorsportului

