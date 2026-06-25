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Cum încearcă unii șoferi români să păcălească radarele e-SIGUR, potrivit presei maghiare. Ce riscă aceștia și cum funcționează sistemul

Cum încearcă unii șoferi români să păcălească radarele e-SIGUR, potrivit presei maghiare. Ce riscă aceștia și cum funcționează sistemul
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Presa maghiară a adus în atenție modul în care încearcă unii șoferi români să păcălească radarele e-SIGUR. Până în acest moment, 32 de conducători auto au spus o variantă neadevărată în fața autorităților, cu scopul de a scăpa de sancțiuni. Însă, noul sistem de radare i-a prins pe aceștia în fapt.

Potrivit presei maghiare, 32 de șoferi români au încercat să evite sancțiunile pentru viteză susținând că la volan se aflau soțiile lor. Verificările efectuate prin sistemul e-SIGUR au demonstrat însă că declarațiile erau false. Fenomenul este tot mai des întâlnit, iar în multe cazuri partenerele acceptă să își asume responsabilitatea pentru abaterile rutiere comise de șoferi, arată Maszol.ro.

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Cum încearcă unii șoferi români să păcălească radarele e-SIGUR

Proprietarii mașinilor surprinse de sistemul e-SIGUR sunt obligați să comunice autorităților cine conducea vehiculul. Furnizarea unor informații false poate atrage răspunderea penală și pedepse cu închisoarea.

De la începutul anului, sistemul a detectat aproximativ 51.000 de depășiri ale vitezei legale. Cele mai multe au fost minore, însă sute de șoferi au depășit limita cu peste 50 km/h.

Cum funcționează sistemul?

Sistemul e-SIGUR monitorizează automat abaterile rutiere prin camere fixe și radare mobile de tip TruCam2. Aceste echipamente înregistrează automat încălcările regulilor de circulație, inclusiv depășirea vitezei legale. Informațiile au fost prezentate de reprezentantul IGPR Florin Ciuleanu. Toate informațiile sunt disponibile în Gândul, AICI.

„Toate datele acelea sunt înregistrate în mod automat. Pistoalele (pistoalele – radar, n. red.) funcționează în mod automat și sunt amplasate pe trepied. Ele înregistrează abaterile, adică nerespectarea regimului legal de viteză. După care operatorul, polițistul rutier, le va descărca pe o aplicație informatică denumită e-SIGUR – un modul al platformei hub de servicii la nivel MAI – iar, ulterior, alți colegi care își desfășoară activitatea în cadrul CMATR (Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier) le analizează”, spune Florin Ciuleanu.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

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