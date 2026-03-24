Sistemul inteligent de monitorizare a traficului, e-SIGUR, funcționează de acum la capacitate maximă pe întreg teritoriul țării

Poliția Română anunță că sistemul inteligent de monitorizare a traficului, numit e-SIGUR, funcționează de acum la capacitate maximă pe întreg teritoriul țării. Dacă la începutul anului acesta a fost testat doar parțial, în prezent tehnologia acoperă toate regiunile țării.

Sistemul e-SIGUR colectează automat date despre greșelile șoferilor prin două metode principale. Pe de o parte, autoritățile folosesc camere fixe instalate pe drumurile naționale. Pe de altă parte, polițiștii utilizează radarele mobile de ultimă generație, tip TruCam2. Aceste dispozitive funcționează automat de pe trepied și înregistrează imediat orice depășire a vitezei legale, a explicat inspectorul principal de poliție din cadrul IGPR – Direcția Rutieră, Florin Ciuleanu, la „Podcast cu prioritate”, publicat pe canalul ProMotor România.

„Toate datele acelea sunt înregistrate în mod automat. Pistoalele (pistoalele – radar, n. red.) funcționează în mod automat și sunt amplasate pe trepied. Ele înregistrează abaterile, adică nerespectarea regimului legal de viteză. După care operatorul, polițistul rutier, le va descărca pe o aplicație informatică denumită e-SIGUR – un modul al platformei hub de servicii la nivel MAI – iar, ulterior, alți colegi care își desfășoară activitatea în cadrul CMATR (Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier) le analizează”, spune Florin Ciuleanu.

Toate aceste informații ajung într-o bază de date centrală, numită Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier. Acolo, specialiștii analizează imaginile și confirmă dacă s-a produs o abatere. Sistemul verifică automat numerele de înmatriculare și corelează datele cu informațiile oficiale ale MAI.

„Este o întreagă procedură privind identificarea contravenientului, adică sistemul nostru de Drept în România presupune o răspundere personală. Nu putem să dăm sancțiuni proprietarului, trebuie să identificăm efectiv conducătorul, autorul faptei contravenționale, motiv pentru care legea reglementează o întreagă procedură privind identificarea conducătorului. Asta înseamnă o corespondență purtată de către instituția noastră cu proprietarul, după ce în prealabil a fost identificat, iar el va trebui să comunice datele conducătorului auto. Fie este chiar el, fie este o altă persoană și va trebui să o indice. În funcție de chestia asta se vor lua și măsuri legale”.

Un aspect important de reținut este că legea din România prevede răspunderea personală a celui de la volan. Din acest motiv, amenda nu pleacă automat către proprietarul mașinii. După ce sistemul verifică vehiculul, Poliția trimite o solicitare oficială proprietarului. Acesta are obligația legală să comunice numele persoanei care conducea mașina în momentul înregistrării radar. Sancțiunea se aplică abia după ce șoferul vinovat este identificat.

Obiectivul principal al sistemului e-SIGUR este reducerea numărului de accidente prin monitorizarea constantă a drumurilor și digitalizarea controlului rutier.

