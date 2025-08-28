Prima pagină » Auto » Este un lux să fii șofer în România anului 2025. Cresc taxele pentru rovinietă, RCA, CASCO și amenzile

Este un lux să fii șofer în România anului 2025. Cresc taxele pentru rovinietă, RCA, CASCO și amenzile

28 aug. 2025, 22:46, Auto
Este un lux să fii șofer în România anului 2025. Cresc taxele pentru rovinietă, RCA, CASCO și amenzile

Nota de plată pentru șofer crește de la o lună la alta, de la rovinieta care se scumpește cu 50% de luna viitoare la amenzi și treceri de pod.

Cheltuielile pentru șoferi nu se opresc aici. Primesc tarife tot mai mari pentru RCA și CASCO, fără să mai includem prețul crescut al benzinei și al motorinei.

Mulți șoferi se gândesc deja să renunțe la mașină, optând pentru motociclete, biciclete sau mijloace de transport în comun.

Potrivit Antena 1, rovinieta se va scumpi la 3,5 euro pe zi, iar suma crește la 6 euro pentru 10 zile. Pentru o lună, cheltuielile ajung la 9,5 euro, iar pe an – 50 de euro, aproape dublu față de azi.

Un expert de asigurări, Sergiu Costache, a declarat pentru Observator că Guvernul nu are de ales pentru că are nevoie de bani care să fie direcționați către întreținerea drumurilor. Pe de altă parte, șoselele sunt în continuare pline de gropi și crăpături, iar rata accidentelor rutiere este în continuare crescută.

Șoferii cărora le expiră rovinieta în septembrie încă pot cumpăra alta din august, la prețul vechi.

Și amenzile pentru lipsa rovinietei cresc. Mulți șoferi ajung să plătească 2.000 – 3.000 de lei pentru RCA. Cresc și taxele de trecere pe pod: la 19 lei pentru podurile Fetești- Cernavodă și la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii.

Un broker RCA îi îndeamnă pe români:

Mașina este un LUX. Dacă nu ai bani să o întreții, mai bine renunți. Plătești impozite, RCA, CASCO, amenzi, mai ai și accidente”, a spus brokerul RCA Valeriu Bădilă.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Antena 1

Autorul recomandă: Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei

Citește și

AUTO Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
16:47, 27 Aug 2025
Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
AUTO Porsche renunță la proiectul Cellforce. Planurile de producție de baterii pentru vehicule electrice „nu mai sunt VIABILE economic”
22:09, 25 Aug 2025
Porsche renunță la proiectul Cellforce. Planurile de producție de baterii pentru vehicule electrice „nu mai sunt VIABILE economic”
AUTO Zeci de mii de MAȘINI respinse pentru defecțiuni electrice, frâne și roți, în 2025
17:40, 25 Aug 2025
Zeci de mii de MAȘINI respinse pentru defecțiuni electrice, frâne și roți, în 2025
AUTO Ce amendă a luat un român care a depășit cu 1km/ h viteza legală în ELVEȚIA și a primit-o direct în România
12:19, 20 Aug 2025
Ce amendă a luat un român care a depășit cu 1km/ h viteza legală în ELVEȚIA și a primit-o direct în România
AUTO Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
10:39, 20 Aug 2025
Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
FOTO Primul model de LOGAN va fi produs din nou, dar sub alt nume și nu în România. În ce țară va fi fabricat și cu ce îmbunătățiri vine acum
16:40, 17 Aug 2025
Primul model de LOGAN va fi produs din nou, dar sub alt nume și nu în România. În ce țară va fi fabricat și cu ce îmbunătățiri vine acum
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Plata cu cardul, obligatorie. Lege nouă în România din 1 ianuarie 2026. Se elimină pragul, nu se mai poate refuza
Evz.ro
Cea mai periculoasă mâncare din lume. Anual, zeci de oameni nu rezistă tentației și mor
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
De ce vrea Trump să vopsească negru zidul de la granița cu Mexicul?