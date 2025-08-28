Nota de plată pentru șofer crește de la o lună la alta, de la rovinieta care se scumpește cu 50% de luna viitoare la amenzi și treceri de pod.

Cheltuielile pentru șoferi nu se opresc aici. Primesc tarife tot mai mari pentru RCA și CASCO, fără să mai includem prețul crescut al benzinei și al motorinei.

Mulți șoferi se gândesc deja să renunțe la mașină, optând pentru motociclete, biciclete sau mijloace de transport în comun.

Potrivit Antena 1, rovinieta se va scumpi la 3,5 euro pe zi, iar suma crește la 6 euro pentru 10 zile. Pentru o lună, cheltuielile ajung la 9,5 euro, iar pe an – 50 de euro, aproape dublu față de azi.

Un expert de asigurări, Sergiu Costache, a declarat pentru Observator că Guvernul nu are de ales pentru că are nevoie de bani care să fie direcționați către întreținerea drumurilor. Pe de altă parte, șoselele sunt în continuare pline de gropi și crăpături, iar rata accidentelor rutiere este în continuare crescută.

Șoferii cărora le expiră rovinieta în septembrie încă pot cumpăra alta din august, la prețul vechi.

Și amenzile pentru lipsa rovinietei cresc. Mulți șoferi ajung să plătească 2.000 – 3.000 de lei pentru RCA. Cresc și taxele de trecere pe pod: la 19 lei pentru podurile Fetești- Cernavodă și la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii.

Un broker RCA îi îndeamnă pe români:

Mașina este un LUX. Dacă nu ai bani să o întreții, mai bine renunți. Plătești impozite, RCA, CASCO, amenzi, mai ai și accidente”, a spus brokerul RCA Valeriu Bădilă.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Antena 1

Autorul recomandă: Suedia și Luxemburg au carburanți mai ieftini și salarii mai mari ca în România. Românii sunt codași la salarii, dar în top la prețul benzinei