27 aug. 2025, 19:04, Economic
Nu doar că salariile sunt mai mari, dar au și carburanți mai ieftini. Da, ați auzit bine.

Suedia și Luxemburg sunt țările unde benzina și motorina sunt foarte ieftine.

România este în continuare codașă la toate capitolele: salariile sunt mai mici, prețul benzinei și al motorinei tot mai mare.

Am ieșit din rândul țărilor cu carburanți accesibil în urma creșterii TVA la 21% și majorării accizelor cu 10%.

Bulgaria rămâne în continuare campioană la prețuri mici. Între timp, România se aliniază la nivelul Austriei și Spaniei, unde carburanți tradiționali sunt mai scumpi. Ungaria are benzina mai scumpă, dar motorina mai ieftină.

Potrivit statisticilor de pe Weekly Oil Bulletin, Danemarca, Olanda și Irlanda sunt țările cu cele mai mari tarife la benzină și motorină.

Benzina:

  • 1,22 euro/litru în Bulgaria;
  • 1,40 euro/litru în Suedia;
  • 1,45 euro/litru în Luxemburg;
  • 1,46 euro/litru în România;
  • 1,46 euro/litru în Ungaria;
  • 1,71 euro/litru în Irlanda;
  • 1,89 euro/litru în Olanda;
  • 1,94 euro/litru în Danemarca;

Motorina:

  • 1,21 euro/litru în Bulgaria;
  • 1,40 euro/litru în Luxemburg;
  • 1,44 euro/litru în Suedia;
  • 1,48 euro/litru în Ungaria
  • 1,52 euro/litru în România;
  • 1,65 euro/litru în Olanda;
  • 1,70 euro/litru în Danemarca;
  • 1,70 euro/litru în Irlanda;

De ce este mai scump să conduci o mașină pe bază de carburanți în România? Jumătate din preț este alcătuit din taxe și accize, a transmis Antena 1.

Sursa Foto: Shutterstock

Sursa Video: Antena 1

