Președintele republican al Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din SUA, Jim Jordan, a lansat un avertisment extrem față de ceea ce apreciază ca fiind un regim european de cenzură în expansiune rapidă, cu efecte globale, scrie European Conservative.

Replicând la raportul comisiei privind reglementarea conținutului în UE, într-o conferință de presă online organizată joi 5 februarie, pentru un grup selectat de instituții media, printre care sursa citată, Jordan apreciază politicile Bruxelles-ului nu doar ca pe o chestiune internă europeană, ci ca o provocare directă față de libertatea de exprimare, responsabilitatea democratică și drepturile constituționale ale cetățenilor și companiilor americane.

DSA a ajuns să funcționeze ca un standard global de moderare

Nucleul controversei este binecunoscuta Lege a serviciilor digitale (Digital Services Act) emisă de UE, un cadru de reglementare care, deși în mod formal este european, în practică funcționează ca un standard global de moderare, în urma poziției dominante a companiilor de tehnologie cu sediul în SUA în spațiul public digital.

Potrivit lui Jordan, DSA afectează Statele Unite tocmai în virtutea faptului că impune reguli de exprimare platformelor cu sediul în America, dar care operează la nivel global.

„Nu este vorba doar de Europa. Este vorba despre modul în care o politică globală de moderare ajunge să modeleze ceea ce americanii pot spune, citi sau publica online”, a punctat Jordan.

Precedentul Thierry Breton

Raportul Comisiei Judiciare conchide că autoritățile de reglementare ale UE, inclusiv autoritățile din Bruxelles și Irlanda, au intervenit în procesele electorale irlandeze din anii 2024 și 2025. Mai mult, au exercitat presiuni asupra platformelor cu scopul de a restricționa conținutul politic.

Chestionat dacă Washingtonul a contactat guvernul irlandez, Jordan a confirmat că delegații ale Congresului s-au deplasat la Bruxelles, Londra și Dublin în vara lui 2024, reiterând îngrijorările exprimate anterior de administrația Trump cu privire la impactul DSA asupra libertății de exprimare și companiilor americane.

Scrisori care exprimau îngrijorarea au fost trimise unor personalități de nivel înalt din UE, inclusiv comisarului pentru piața internă de la acel moment, Thierry Breton, la scurt timp după controversata sa scrisoarea adresată lui Elon Musk, în 2024. Jordan a descris această intervenție ca fiind „ridicolă” și în afara autorității legitime a UE. Oficialul american a mai observat că plecarea ulterioară a lui Breton din funcție a vorbit de la sine.

Cenzura internă din timpul administrației Biden

Jordan a creionat în mod repetat paralele între presiunea europeană și ceea ce comisia a documentat la nivel național. O referință cheie a fost un mesaj din anul 2024 al lui Mark Zuckerberg, ce confirma faptul că administrația Biden a exercitat presiuni asupra platformelor, menite să cenzureze conținutul legat de COVID-19, imigrație și ideologia de gen.

În viziunea lui Jordan, modelul este explicit: guvernele folosesc presiuni informale și amenințări de reglementare pentru a obține cenzura pe care nu o pot impune într-un mod legal. El a invocat „Comisia de dezinformare” propusă în cadrul Departamentului de Securitate Internă al SUA, în prezent desființată, ca fiind emblematică pentru acest tip de mentalitate. „Nu avea sens atunci și nu are sens nici acum”, a spus el.

Politicile adoptate de Bruxelles au autoritate la nivel global, deși nu au un fundament legal

În altă ordine de idei, au fost adresate întrebări referitor la redactarea documentelor publicate de comisie. Deși numele reprezentanților companiilor și ale unor diplomați au fost ascunse, numele oficialilor Comisiei Europene nu au rămas secrete. Jordan a apărat această abordare ca fiind o chestiune fundamentală de confidențialitate și proporționalitate.

„Am colaborat cu companiile de tehnologie pentru a obține aceste informații, iar obligația minimă este de a proteja datele cu caracter personal”, a argumentat el.

Referitor la pașii următori, comisia se va concentra acum pe consecințe. a precizat Jordan. Ce înseamnă acțiunile oficialilor Uniunii Europene pentru companiile americane și modul în care politicile adoptate la Bruxelles pot obliga legal cetățenii care nu au o reprezentare democratică acolo.

„Ei nu au autoritate asupra americanilor. Cu toate acestea, politicile lor au un impact asupra americanilor la nivel global. Acest lucru nu poate fi permis”.

„De-a lungul istoriei, întotdeauna cei răi sunt cei care vor să cenzureze”

Întrebat dacă UE a oferit un răspuns și cum vede inițiative precum așa-numitul „Scut al democrației”, Jordan a fost tranșant. În opinia sa, aceste mecanisme dezvăluie ironia fundamentală a cenzurii moderne: cei mai dornici să suprime libertatea de exprimare sunt chiar autoritățile politice. El a menționat politica COVID ca fiind cel mai clar exemplu în acest sens, argumentând că o mare parte din ceea ce a fost cenzurat în mod agresiv s-a dovedit ulterior a fi fals.

În egală măsură, Jordan și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rolul vicepreședintelui Comisiei Europene, Věra Jourová, al cărei portofoliu includea valorile și transparența.

„De-a lungul istoriei, întotdeauna cei răi sunt cei care vor să cenzureze. Această lecție nu s-a schimbat”, a mai spus oficialul american.

Fără libertatea de exprimare, a conchis Jordan, nu poate exista presă liberă, iar fără presă liberă, democrația însăși se prăbușește. Pentru Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților, aparatul de cenzură al UE nu este doar un dezacord în materie de reglementare, ci o linie roșie constituțională. În timp ce Bruxelles-ul continuă să-și exporte modelul de reglementare, Washingtonul punctează că dezbaterea privind guvernanța digitală nu mai vizează standardele de moderare, ci cine decide limitele libertății de exprimare în lumea modernă.

