Codul Rutier 2026 | Ai prioritate când ieși din parcare, benzinărie sau curte? Ce arată legea

04 feb. 2026, 11:44, Auto
Codul Rutier 2026. Șoferii trebuie să respecte o serie de reguli impuse de legislație, pentru o bună desfășurare a traficului, precum și pentru menținerea siguranței pe drumurile publice. De data aceasta, în atenție se află o întrebare simplă: ai prioritate când ieși din parcare, benzinărie sau curte? Iată ce arată legea.

Codul Rutier 2026. Cărui șofer i se acordă prioritate, dacă dorești să ieși din parcare, benzinărie sau curte? Ieșirea dintr-un spațiu reprezintă o manevră banală, dar care vine la pachet cu o serie de responsabilități pentru cel care se află la volan. Mai mult decât atât, un incident rutier poate fi produs imediat, cu ușurință, dacă nu există atenție sporită, iar regulile actuale nu se aplică.

Cui oferi prioritate când ieși din parcare, curte sau benzinărie

Legislația rutieră este clară și neschimbată, la acest capitol. Șoferii care părăsesc o proprietate (parcare, curte, drum lateral, benzinărie) au obligația de a se asigura și de a acorda prioritate tuturor participanților care circulă pe drumul public, scrie Playtech.ro.

Codul Rutier 2026 explică situațiile în care acorzi prioritate

Deși de cele mai multe ori nu există un indicator cu „Stop” și nici unul care să indice „Drum cu prioritate” / „Acordare de prioritate”, ai obligația de a opri.

Mai există situații în care șoferul poate fi confuz, și anume atunci când iese dintr-o parcare. De obicei, în parcări există o semnalizare internă, însă atunci când zona este părăsită și va fi făcută intrarea pe un drum public, șoferul trebuie să ofere prioritate. Manevra trebuie să fie efectuată în siguranță, abia când există timpul necesar pentru ea și când nu este încurcată circulația. Același lucru este valabil și când șoferul iese din benzinărie sau de pe o alee sau un drum de servitute.

Ar fi ideal să fie utilizată o ieșire în doi timpi de pe astfel de drumuri. În primul rând, oprești înainte de trotuar (dacă există) sau înainte de muchie. Apoi te deplasezi încet până când există vizibilitate. Atenția trebuie să fie îndreptată la pietoni, bicicliști, motocicliști și alți participanți la trafic.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

