Prima pagină » Justiție » Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat”

Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat”

06 feb. 2026, 14:29, Justiție

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a transmis în cadrul emsiunii OFF The Record, modrată de Sorina Matei, că DNA a reușit să probeze darea de mită din Dosarul Coldea. Întrebat despre situația dosarului Coldea 2, Voineag a transmis că acesta se află în lucru la procurorul de caz.  

Dosarul Coldea a revenit în atenția publică iar moderatoarea emisiunii a explicat că speța recentă implică un apropiat al omului de afaceri Gruia Stoica, de la Grampet, care ar avea o legătură cu clădirea ISPE. Șeful DNA a afirmat că era vorba despre o procedură de insolvență unde existau mai multe interese la mijloc.

„Da, e un caz nou. Acolo e un caz nou, practic. E un caz distinct și nu are legătură. Adică nu e disjuns din primul dosar. Era, practic, într-o procedură de insolvență și erau ceva interese la mijloc. Și noi am reușit să probăm darea de mită. Adică ce ne-a interesat, ne-a interesat.”

Întrebat dacă acest caz face parte din așa-numitul dosar „Coldea 2”, Marius Voineag a subliniat că nu este așa. Șeful DNA a transmis că se mai întrepătrund planuri, dar este un dosar distinct. De asemenea, acesta a spus că dosarele se află în lucru la procurorul de caz și că se află în urmărire penală.

„Nu. Nu face parte. E un dosar distinct, plecat de la zero. E un dosar distinct. Se mai întrepătund niște planuri, dar e un dosar distinct. Sunt dosare aflate în lucru la procurorul de caz. Suntem în urmărire penală.”

Ediția integrală a emisiunii:


