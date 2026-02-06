Prima pagină » Știri externe » Explozie la o moschee din capitala Pakistanului: cel puțin 31 de morți și 170 de răniți. Cine se află în spatele atacului

06 feb. 2026, 14:25, Știri externe
Cel puțin 31 de persoane au fost ucise și 169 rănite, în urma unei explozii la o moschee musulmană șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, vineri, relatează CNN. Potrivit sursei citate, numărul victimelor face ca acesta să fie cel mai sângeros atac din țară de la explozia din moscheea din Peshawar din ianuarie 2023.

Primele rapoarte ale autorităților sugerează că talibanii din Pakistan, sau Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), se află în spatele atacului. Până în prezent, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

Explozia, care a distrus moscheea în timpul slujbei de vineri, a fost provocată de un individ cu o bombă, a declarat poliția pentru CNN. Atacatorul nu ar fi supraviețuit exploziei.

Atacatorul s-a oprit la poartă și a detonat o bombă

Doi oficiali ai poliției din Islamabad au declarat că atacatorul a fost oprit la poarta moscheii înainte de a detona bomba. Aceștia au cerut să nu fie identificați, deoarece nu erau autorizați să vorbească cu presa, scrie Sky News. 

Ministrul șef al regiunii Punjab din Pakistan, care se învecinează cu Islamabad, a declarat că 25 de ambulanțe au fost trimise la Islamabad pentru a ajuta persoanele afectate de explozie.

Explozia  a fost condamnată ferm de președintele pakistanez Asif Ali Zardari. Acesta spune că „vizarea civililor nevinovați este o crimă împotriva umanității”.

„Pakistanul este unit împotriva terorismului în toate formele sale. Această barbarie nu ne va intimida, iar extremiștii vor fi trași la răspundere.”

Sute de oameni s-au adunat în fața moscheii Khadija Tul Kubra, unde există încă o prezență intensă a poliției. Bărbați înarmați în uniformă militară îi țin pe privitori la distanță, scrie Sky News.

