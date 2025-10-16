Prima pagină » Auto » Prototipul unui model Lamborghini ultra-rar în valoare de 3 milioane de dolari ce ar fi trebuit dus la fier vechi, găsit într-un garaj din România

16 oct. 2025, 19:46, Auto
O mașină Lamborghini este foarte scumpă. Prețul variază în funcție de model, de la 200.000 $ pentru un Urus la 3 milioane $ și un Sian. Un prototip foarte rar de Lamborghini Sian, ce ar fi trebuit să fie zdrobit și să nu fi văzut lumina zilei, tocmai a fost găsit intact în România, într-un garaj din Timișoara. Este vorba de Lamborghini Sian Uranus, albastru.

Un colecționar privat a intervenit la timp pentru a-l salva. Vloggerul Tim care are un canal pe YouTube a venit în țara noastră pentru a-l testa.

„Sunt în România pentru a vă împărtăși un prim test drive, pentru a dezvălui secretele și a ajunge la rădăcina problemei. Nu există lucruri atât de nebunești ca asta!

La sfârșitul anului 2019, Lamborghini a introdus Sián, cu 63 de modele Coupe și 19 Roadster; 1963 fiind anul în care Ferruccio Lamborghini a fondat compania. Coupe-ul a primit numele complet de Sián FKP 37 în onoarea regretatului președinte al Grupului Volkswagen, Ferdinand Piech, născut în 1937.

Firește, ca orice mașină nouă, și cu atât mai mult când urma să devină primul model hibrid Lamborghini cu un sistem de supercondensatoare, au fost necesare teste ample.

Pentru a realiza acest lucru, au fost construite o serie de prototipuri, mașini care în mod normal ar fi trecut prin lucrări ample de dezvoltare și testare înainte de a fi în cele din urmă zdrobite. Totuși, chiar primul dintre acestea, și prin urmare primul Lamborghini hibrid pe care l-au fabricat vreodată, a ajuns în mâinile unor clienți privați, la un colecționar din Timișoara, România.

Mulțumiri speciale proprietarului colecției pentru că a făcut posibilă vizitarea și împărtășirea experienței unei zile petrecute în Sián cu dumneavoastră.”, a scris Tim.

Caroseria conține un V12 de 6,5 litri cu aspirare naturală, fiind combinat cu un sistem hibrid cu supercondensatori. Mașina are o putere totală de 819 CP. Modelul testat de Tim a parcurs 47.000 km între Italia și Germania. A trecut de toate testele, de la testele de emisii, probele de mare viteză pe pista la Nardo, precum și de validarea mecanică. Mașina a fost recondiționată în 2024 și înmatriculată în 2025.

Încă mai are Alcantara uzată, piesele printate 3D și badge-urile lipsă în urma testelor.

