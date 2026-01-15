Prima pagină » Auto » Puțini șoferi știu rolul acestui buton. Când este recomandat să activezi această funcție

Puțini șoferi știu rolul acestui buton. Când este recomandat să activezi această funcție

15 ian. 2026, 20:14, Auto
Puțini șoferi știu rolul acestui buton. Când este recomandat să activezi această funcție

Sunt puțini șoferii care își cunosc mașina și o folosesc la capacitate maximă. Autoturismele sunt echipate cu o serie de funcții și butoane menite să facă fiecare călătorie mai confortabilă, însă nu mulți știu să le folosească așa cum trebuie. De exemplu, un buton este adesea trecut cu vederea de șoferi, deși joacă un rol esențial în menținerea confortului și calității aerului din mașină.

Butonul din mașină pe care mulți șoferi îl ignoră este cel de recirculare a aerului condiționat. Mulți îl ignoră, chiar dacă acesta poate schimba considerabil confortul din mașină.

Nerecomandat iarna

Butonul de recirculare a aerului condiționat se folosește, în special, vara. Nu e o setare pe care să vrei să o folosești în timpul iernii. Atunci când e activat, acest buton declanșează un proces prin care aerul din interiorul mașinii este preluat și recirculat. În acest caz, nu se preia aerul de afară.

Asta înseamnă că în zilele toride de vară, acest buton este soluția ideal pentru o răcire optimă și rapidă a interiorului mașinii. Mai exact, în loc ca sistemul de aer condiționat să preia aerul cald de afară și să încerce să-i scadă temperatura, aerul din interior va fi recirculat și răcit mult mai rapid.

Astfel, mașina va rămâne rece pentru mai mult timp, la o intensitate mai ridicată. Mai mult, sistemul de aer condiționat al mașinii nu va mai fi atât de suprasolicitat, ceea ce îi va crește și durata de viață. De asemenea, scade și consumul. Pe scurt, numai avantaje.

Un alt avantaj extrem de important al folosirii acestui buton apare atunci când ești blocat în trafic. În acest caz, sistemul de aer condiționat preia aerul de afară cu tot cu noxele și monoxidul de carbon din trafic. Ei bine, specialiștii spun că recircularea aerului în asemenea cazuri te poate scăpa de aproximativ 20% din noxe.

Atenție, acest buton nu se folosește încontinuu. Din când în când, va trebui oprit întrucât calitatea și cantitatea de oxigen din mașină vor scădea dacă e utilizat continuu. Este nevoie de câteva pauze scurte la intervale regulat.

Recomandarea autorului: Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au făcut drifturi pe drumurile înghețate din parcările unor mall-uri
15:56, 13 Jan 2026
Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au făcut drifturi pe drumurile înghețate din parcările unor mall-uri
AUTO Trucuri eficiente pentru a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii. De ce să nu folosești apă caldă pe parbriz
13:41, 13 Jan 2026
Trucuri eficiente pentru a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii. De ce să nu folosești apă caldă pe parbriz
AUTO Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc
12:34, 13 Jan 2026
Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc
AUTO Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
14:49, 12 Jan 2026
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
AUTO Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
11:59, 12 Jan 2026
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
AUTO Indicatorul rutier nou, care dă bătăi de cap șoferilor. A apărut pe 1 ianuarie 2026 și 600.000 de șoferi români sunt afectați
18:07, 10 Jan 2026
Indicatorul rutier nou, care dă bătăi de cap șoferilor. A apărut pe 1 ianuarie 2026 și 600.000 de șoferi români sunt afectați
Mediafax
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii
Mediafax
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
După ce a revoluționat astronomia și cosmologia, Telescopul Hubble este tot mai aproape de finalul exploziv
ECONOMIE Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Ce cifre prevedea Bolojan și ce spune de fapt insituția financiară
19:56
Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Ce cifre prevedea Bolojan și ce spune de fapt insituția financiară
ȘOCANT Un cerb carpatin de la Zoo Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele. Cel mai probabil, aceasta a fost aruncată de un vizitator
19:25
Un cerb carpatin de la Zoo Târgu Mureș a murit după ce a mâncat o mănușă de piele. Cel mai probabil, aceasta a fost aruncată de un vizitator
ACUM Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat
19:13
Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat
REȚETE Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete
19:12
Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete
SPORT Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, RĂMÂNE la echipă. A refuzat o ofertă de milioane de euro
19:04
Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, RĂMÂNE la echipă. A refuzat o ofertă de milioane de euro
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:47
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I

Cele mai noi

Trimite acest link pe