De la YouTube direct în fruntea Guvernului. Cine este rapperul cu milioane de vizualizări care a devenit noul premier al Nepalului

Rapperul Balendra Shah, în vârstă de 35 de ani, a obținut o victorie categorică în fața fostului premier Sharma KP Oli. Comisia Electorală a confirmat sâmbătă rezultatele scrutinului. Shah a primit 68.348 de voturi, în timp ce adversarul său a adunat doar 18.734. Astfel, potrivit BBC, artistul devine noul prim-ministru al Nepalului, după ce partidul său, RSP, a câștigat alegerile.

Succesul lui Balendra Shah are la bază „protestele generației Z” din septembrie 2025. Tinerii s-au revoltat atunci deoarece guvernul a interzis rețelele sociale. Manifestațiile au fost violente și s-au soldat cu 77 de decese. Shah a susținut public protestatarii și a criticat vechea clasă politică.

Noul premier promite soluții pentru criza economică. Planul său include crearea a peste un milion de locuri de muncă pentru a opri plecarea cetățenilor în străinătate. De asemenea, acesta vizează dublarea ecomomiei naționale în următorii cinci ani.

Balendra Shah, cunoscut sub numele de Balen, are o prezență impresionantă în mediul online. Canalul său de YouTube a adunat peste un milion de abonați, iar fiecare clip încărcat a generat milioane de vizualizări.

