Prima pagină » Auto » Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna

Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna

16 ian. 2026, 10:25, Auto
Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna

Condițiile meteo pe timpul iernii pun la încercare nu doar șoferii, ci și componentele mașinii. Zăpada, gheața și ploaia înghețată pot transforma ștergătoarele de parbriz într-un punct vulnerabil, iar folosirea lor în stare înghețată poate provoca deteriorări serioase. Ridicarea ștergătoarelor înainte de episoadele de ger nu este doar un obicei al șoferilor experimentați, ci o măsură simplă de prevenție, sintetizează B1.

În sezonul rece, lamelele din cauciuc pot îngheța rapid pe suprafața parbrizului. Dacă ștergătoarele sunt pornite în această stare, există riscul ca lama să se rupă sau ca mecanismul să fie forțat.

În timp, aceste probleme pot duce la uzură prematură și la necesitatea înlocuirii complete a ștergătoarelor sau chiar a motorului acestora.

Avantajele ridicării ștergătoarelor

Unul dintre principalele beneficii este prevenirea lipirii lamelelor de parbriz. Cauciucul înghețat își pierde elasticitatea, iar desprinderea forțată poate duce la crăpare sau rupere. Ridicarea ștergătoarelor reduce semnificativ acest risc și prelungește durata lor de viață.

Un alt avantaj important este curățarea mai rapidă a parbrizului. Cu ștergătoarele ridicate, accesul la suprafața sticlei este complet, iar îndepărtarea gheții sau a zăpezii devine mai ușoară. Astfel, timpul necesar pentru pregătirea mașinii înainte de plecare este redus.

De asemenea, această măsură protejează motorul și brațele ștergătoarelor. Mulți șoferi încearcă să folosească ștergătoarele pentru a înlătura zăpada groasă sau gheața, ceea ce poate duce la îndoirea brațelor sau la defectarea mecanismului intern.

Când este recomandat să ridici ștergătoarele

Ridicarea ștergătoarelor este indicată mai ales atunci când mașina este parcată afară și se anunță temperaturi negative, ploaie înghețată sau depuneri de gheață. În aceste situații, riscul de lipire a lamelelor de parbriz este ridicat.

Când nu este indicat acest obicei

Există și situații în care ridicarea ștergătoarelor nu este recomandată. În condiții de vânt puternic, brațele pot fi lovite sau pot reveni brusc pe parbriz, provocând daune.

De asemenea, ridicarea frecventă și incorectă poate afecta poziția lamei, ducând la ștergere neuniformă.

Cum să protejezi corect ștergătoarele

Brațele trebuie ridicate cu grijă, fără a forța mecanismul. Pentru protecție suplimentară, lamelele pot fi acoperite cu pungi de plastic sau materiale textile, prevenind lipirea de sticlă.

La coborâre, este important să eviți lovirea parbrizului, pentru a preveni zgârieturile sau deteriorarea cauciucului.

Recomandarea autorului: Cum poți lua amendă chiar dacă ai anvelope de iarnă. Ce urmăresc polițiștii

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au făcut drifturi pe drumurile înghețate din parcările unor mall-uri
15:56, 13 Jan 2026
Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au făcut drifturi pe drumurile înghețate din parcările unor mall-uri
AUTO Trucuri eficiente pentru a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii. De ce să nu folosești apă caldă pe parbriz
13:41, 13 Jan 2026
Trucuri eficiente pentru a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii. De ce să nu folosești apă caldă pe parbriz
AUTO Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc
12:34, 13 Jan 2026
Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc
AUTO Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
14:49, 12 Jan 2026
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto
AUTO Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
11:59, 12 Jan 2026
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
AUTO Indicatorul rutier nou, care dă bătăi de cap șoferilor. A apărut pe 1 ianuarie 2026 și 600.000 de șoferi români sunt afectați
18:07, 10 Jan 2026
Indicatorul rutier nou, care dă bătăi de cap șoferilor. A apărut pe 1 ianuarie 2026 și 600.000 de șoferi români sunt afectați
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Momente cheie din istorie: Ianuarie, luna care a schimbat lumea de mai multe ori
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
EXTERNE SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
11:12
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
NEWS ALERT Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
11:03
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”

Cele mai noi

Trimite acest link pe