Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna

Condițiile meteo pe timpul iernii pun la încercare nu doar șoferii, ci și componentele mașinii. Zăpada, gheața și ploaia înghețată pot transforma ștergătoarele de parbriz într-un punct vulnerabil, iar folosirea lor în stare înghețată poate provoca deteriorări serioase. Ridicarea ștergătoarelor înainte de episoadele de ger nu este doar un obicei al șoferilor experimentați, ci o măsură simplă de prevenție, sintetizează B1.

În sezonul rece, lamelele din cauciuc pot îngheța rapid pe suprafața parbrizului. Dacă ștergătoarele sunt pornite în această stare, există riscul ca lama să se rupă sau ca mecanismul să fie forțat.

În timp, aceste probleme pot duce la uzură prematură și la necesitatea înlocuirii complete a ștergătoarelor sau chiar a motorului acestora.

Avantajele ridicării ștergătoarelor

Unul dintre principalele beneficii este prevenirea lipirii lamelelor de parbriz. Cauciucul înghețat își pierde elasticitatea, iar desprinderea forțată poate duce la crăpare sau rupere. Ridicarea ștergătoarelor reduce semnificativ acest risc și prelungește durata lor de viață.

Un alt avantaj important este curățarea mai rapidă a parbrizului. Cu ștergătoarele ridicate, accesul la suprafața sticlei este complet, iar îndepărtarea gheții sau a zăpezii devine mai ușoară. Astfel, timpul necesar pentru pregătirea mașinii înainte de plecare este redus.

De asemenea, această măsură protejează motorul și brațele ștergătoarelor. Mulți șoferi încearcă să folosească ștergătoarele pentru a înlătura zăpada groasă sau gheața, ceea ce poate duce la îndoirea brațelor sau la defectarea mecanismului intern.