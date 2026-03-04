240 lei mai puțin la pensie pentru această categorie de pensionari din România, în 2026

Anul 2026 nu aduce vești tocmai bune pentru pensionari, în contextul în care veniturile lor nu au fost indexate nici în 2025, nici la începutul lui ianuarie, iar inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare. Banca Națională a României a prezentat estimările privind evoluția prețurilor și datele nu sunt tocmai încurajatoare.

Instituția anticipează o rată a inflației de aproximativ 4% pentru finalul anului 2026, așa că, pornind de aici, vă putem spune câți bani se pierd în puterea de cumpărare a pensionarilor.

Cât s-a pierdut din neindexare

În lipsa majorărilor aplicate la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026, veniturile pensionarilor au rămas la același nivel nominal, dar valoarea lor reală a scăzut foarte mult. Potrivit Newsweek, analizele realizate pe baza unei pensii medii de 3.100 de lei (pensia medie pentru limită de vârstă încasată de aproximativ 3,6 milioane de persoane) arată cât de puternic este impactul.

Pentru că nu s-a aplicat majorarea de 13% la începutul lui 2025, avem o pierdere medie de circa 330 de lei lunar. La aceasta se adaugă neindexarea de 7% care ar fi trebuit aplicată la 1 ianuarie 2026. Adică, alți 190 de lei în minus, raportat la aceeași pensie medie.

Iată, așadar, cât de tare resimt pensionarii efectul direct al inflației.

Potrivit reprezentanților BNR, inflația este estimată la 4% în 2026. Chiar dacă pensia rămâne neschimbată pe hârtie, creșterea prețurilor reduce automat puterea de cumpărare. Practic, la o pensie medie de 3.100 de lei, o inflație de 4% înseamnă 124 de lei pierdere pentru acea persoană.

Impactul diferă în funcție de cuantumul pensiei:

La o pensie de 1.281 lei, pierderea este de aproximativ 51 de lei;

La 2.000 de lei, circa 80 de lei;

La 3.000 de lei, 120 de lei;

La 4.000 de lei, 160 de lei;

La 5.000 de lei, 200 de lei;

La 6.000 de lei, 240 de lei.

Deci, pierderea de 240 de lei, cauzată de neindexarea veniturilor cu rata inflației, este a pensionarilor care iau 6000 de lei lunar.

Ce spune BNR

BNR precizează că se așteaptă la o temperare a inflației în a doua parte a anului, pe fondul disipării efectelor generate anterior de majorarea TVA. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Dan Suciu, prognoza indică un nivel de aproximativ 4% la final de an.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Pentru 2026 se discută la nivelul Guvernului acordarea unor ajutoare financiare destinate pensionarilor cu venituri reduse. Propunerea prevede acordarea unui sprijin cuprins între 600 și 1.000 de lei anual, în două tranșe egale, de Paște și de Crăciun:

1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

600 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

