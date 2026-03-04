Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB

Salariul unui șofer de autobuz în Spania poate varia în funcțue de ora din zi și de tura acestuia. Pentru companiile publice este reglementat prin contract colectiv de muncă.

Transportul public este un serviciu esențial în Spania. Mulți oameni călătoresc zilnic pentru serviciu, fie pe distanțe lungi, fie în interiorul orașului. Acest număr este crescut și mai mult de studenți, mulți dintre ei încă neavând propriul vehicul sau acces la unul, relatează Larazon.

Cât câștigă un șofer de autobuz în Spania

În Spania nu există un salariu universal pentru șoferii de autobuz. Totul depinde de compania pentru care lucrează, fie ea publică sau privată. Un angajat din industrie a dezvăluit salariul mediu, explicând cheia: „Depinde de ore ”. El a explicat intervalul salarial pentru acești șoferi: „1.500 de euro minim. Da, de la 1.400 la 1.500 de euro, orele minime prevăzute în contractul colectiv de muncă, aș spune că asta e tot. Poți ajunge ușor la 3.000. Lucrând multe ore în autobuz.”

Fiecare sâmbătă lucrată aduce un câștig suplimentar de 18 EUR, iar fiecare duminică de 44 EUR . De asemenea, primesc un bonus anual de 2.081,20 EUR. Alți factori includ transferurile către un alt Centru Operațional, care oferă un bonus suplimentar de 14,34 EUR. Schimbările de tură obligatorii sau turele împărțite vin și cu bonusuri suplimentare.

În România un șofer începător în 2026 poate câștiga un venit net total estimat între 4.500 și peste 5.500 lei pe lună, incluzând bonurile de masă, sporurile și orele suplimentare

Cât câștigă un șofer STB cu experiență

Pentru șoferii cu peste 5-10 ani de experiență poate câștiga un salariu net lunar situat, în general, între 5.500 și 7.500 de lei.

