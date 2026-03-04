Prima pagină » Social » Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB

Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB

04 mart. 2026, 09:26, Social
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB

Salariul unui șofer de autobuz în Spania poate varia în funcțue de ora din zi și de tura acestuia. Pentru companiile publice este reglementat prin contract colectiv de muncă.

Transportul public este un serviciu esențial în Spania. Mulți oameni călătoresc zilnic pentru serviciu, fie pe distanțe lungi, fie în interiorul orașului. Acest număr este crescut și mai mult de studenți, mulți dintre ei încă neavând propriul vehicul sau acces la unul, relatează Larazon.

Cât câștigă un șofer de autobuz în Spania

În Spania nu există un salariu universal pentru șoferii de autobuz. Totul depinde de compania pentru care lucrează, fie ea publică sau privată. Un angajat din industrie a dezvăluit salariul mediu, explicând cheia: „Depinde de ore ”. El a explicat intervalul salarial pentru acești șoferi: „1.500 de euro minim. Da, de la 1.400 la 1.500 de euro, orele minime prevăzute în contractul colectiv de muncă, aș spune că asta e tot. Poți ajunge ușor la 3.000. Lucrând multe ore în autobuz.”

Fiecare sâmbătă lucrată aduce un câștig suplimentar de 18 EUR, iar fiecare duminică de 44 EUR . De asemenea, primesc un bonus anual de 2.081,20 EUR. Alți factori includ transferurile către un alt Centru Operațional, care oferă un bonus suplimentar de 14,34 EUR. Schimbările de tură obligatorii sau turele împărțite vin și cu bonusuri suplimentare.

În România un șofer începător în 2026 poate câștiga un venit net total estimat între 4.500 și peste 5.500 lei pe lună, incluzând bonurile de masă, sporurile și orele suplimentare

Cât câștigă un șofer STB cu experiență

Pentru șoferii cu peste 5-10 ani de experiență poate câștiga un salariu net lunar situat, în general, între 5.500 și 7.500 de lei.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina în Iran este aproape gratis: 0,025 euro/litru. Un plin e de 60 de ori mai ieftin decât în România
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Cele mai frumoase destinații de iarnă în România pentru vacanțe de neuitat (P)
SPORT Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
09:54
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse
ULTIMA ORĂ Avocatul Poporului se pregăteşte să atace la CCR ordonanţa pe reforma administraţiei
09:49
Avocatul Poporului se pregăteşte să atace la CCR ordonanţa pe reforma administraţiei
ACCIDENT Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
09:48
Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite
CONTROVERSĂ Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
09:47
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania
ECONOMIE Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom
09:35
Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom
SPORT Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram
09:22
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram

Cele mai noi

Trimite acest link pe