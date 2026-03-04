Alunecare de teren în Slatina: 25 de persoane evacuate, două locuințe deja afectate

O alunecare de teren aflată în evoluție a fost semnalată în municipiul Slatina, pe strada Grădiște, autoritățile intervenind pentru limitarea riscurilor și protejarea locuitorilor din zonă.

Alunecare de teren în evoluție în municipiul Slatina, strada Grădiște

„În urma evaluărilor efectuate în teren:

– două locuințe au fost afectate de alunecarea de teren (o locuință este grav afectată, iar o altă locuință este afectată ușor, la nivelul acoperișului);

– alte cinci locuințe sunt în pericol de a fi afectate.

Ca măsură preventivă, au fost relocate 25 de persoane din cele șapte locuințe (16 adulți și 9 copii)”, spun reprezentanții Isu Olt.

Potrivit evaluărilor făcute la fața locului, două locuințe au fost deja afectate de mișcarea terenului. Una dintre case prezintă avarii grave, în timp ce o a doua a suferit pagube ușoare, la nivelul acoperișului. Alte cinci locuințe sunt considerate în pericol, existând riscul extinderii alunecării.

Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina.

