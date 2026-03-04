Prima pagină » Actualitate » Volodymyr Zelensky a făcut anunțul despre alegerile prezidențiale: ”Nu sunt sigur că voi candida”

04 mart. 2026, 08:53, Actualitate
Volodymyr Zelensky a vorbit despre un posibil nou mandat la conducerea statului. Președintele Ucrainei a declarat că nu este convins că va mai candida la alegerile prezidențiale.

Zelensky a fost ales în fruntea statului pe 20 mai 2019, iar mandatul acestuia a încetat formal pe 20 mai 2024, însă a continuat să stea în fruntea țării.

Alegerile prezidențiale în Ucraina trebuiau să aibă loc în luna martie 2024, însă au fost anulate din cauza conflictului armat cu Rusia, care a începu în februarie 2022. Constituția interzice alegerile parlamentare iar legea marțială interzice orice fel de alegeri.

Zelensky: „Nu sunt deloc sigur că voi candida

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere Della Sera, Zelensky a declarat că viitoarele alegeri prezidențiale vor avea loc după încetarea războiului cu Rusia, iar acesta nu știe dacă va mai candida pentru un nou mandat.

„Adevărata întrebare este când vom putea organiza alegeri? Ele vor avea loc cu siguranță după încheierea războiului, nu în timpul armistițiului temporar. Nu sunt deloc sigur că voi candida (la funcția de președinte – n.r.), voi vedea ce vor dori ucrainenii”, a spus el.

Președintele Ucrainei a fost chestionat cu privire la ineficiența luptei împotriva corupției și  a reamintit că în Ucraina au fost create instituții independente, capabile să combată corupția. 

„Le susțin în toate modurile posibile, dar anchetele trebuie să fie efectuate de ele”, a spus el.

Declarațiile lui Volodymyr Zelensky s-au schimbat

Spre finalul anului trecut, Volodymyr Zelensky declara că este pregătit pentru alegerile prezidențiale, în cazul în care partenerii internaționali vor putea asigura securitatea în timpul desfășurării acestora. Zelensky este pregătit pentru modificări ale legislației electorale în timpul stării de război și așteaptă propuneri din partea parlamentului.

În februarie 2026, Zelensky a mai spus că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri cu condiția unui armistițiu de două luni și a propus Rusiei un armistițiu pentru ca Federația Rusă să organizeze alegeri pe teritoriul său.

Cele mai noi

