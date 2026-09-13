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Parchetul General al Serbiei a stabilit că nu a fost folosit un „tun sonic” pentru dispersarea protestatarilor din Belgrad. Procurorii susțin că înregistrările care surprind un „răget” au fost falsificate

Parchetul General al Serbiei a stabilit că nu a fost folosit un „tun sonic” pentru dispersarea protestatarilor din Belgrad. Procurorii susțin că înregistrările care surprind un „răget” au fost falsificate
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Parchetul General al Serbiei a stabilit, în urma unei ample analize a probelor, că la protestul antiguvernamental din 15 martie 2025, de la Belgrad, nu a fost folosit un „tun sonic” sau vreun alt dispozitiv acustic similar pentru a-i dispersa pe protestatari. Conform anchetatorilor, panica participanților a fost declanșată de o retragere bruscă a forțelor de ordine, iar înregistrările video apărute în spațiul public, în care se aude un sunet neobișnuit, ar fi fost modificate ulterior.

Panica, declanșată de retragerea bruscă a forțelor de ordine

Într-un comunicat oficial, instituția a precizat: „Pe 15 martie 2025, nici pe strada Kralja Milana, nici în nicio altă locație unde a avut loc mitingul de protest, nu a fost utilizat așa-numitul «tun sonor», adică un dispozitiv acustic de tip LRAD, și nici vreun alt dispozitiv cu caracteristici similare”.

Potrivit procurorilor sârbi, reacția în lanț a mulțimii a început după ce agenții de securitate au primit ordinul de activare a unui „protocol de retragere”.

„Cetățenii adunați în acest loc, după ce au văzut polițiștii alergând și dându-și jos vestele, au început să fugă în două direcții, spre dreapta, spre Terazije, și spre stânga, spre Slavija”, susține parchetul. Valul de panică s-ar fi propagat pe strada Kralja Milana pe o durată de doar 32 de secunde.

Înregistrările audio ar fi fost falsificate

Parchetul susține, de asemenea, că înregistrările în care se aude un sunet neobișnuit, asemănător unui „răget”, au fost modificate după incident. Anchetatorii au ajuns la această concluzie după ce au comparat materialele distribuite online cu o înregistrare considerată originală, în care se disting doar fluierături, strigăte și agitația obișnuită a mulțimii.

„Înregistrarea realizată și publicată de utilizatorul Stefan Radić (Radio Puls Grocka) este înregistrarea originală, în timp ce celelalte clipuri în care se aude un «răget» specific au fost ulterior procesate și publicate în ziua următoare”, se arată în comunicatul instituției.

Anchetatorii afirmă că au identificat și sursa dezinformării, indicându-l pe Aleksandar Radić, prezentat public drept analist militar. În urma percheziționării telefonului acestuia și a analizei unei emisiuni difuzate de un post de televiziune local în seara respectivă, procurorii spun că au descoperit „sursa și mecanismul prin care dezinformările despre presupusa utilizare a așa-numitului «tun sonor» au fost propagate”.

În sprijinul acestor afirmații, instituția menționează că 58 de înregistrări audio-video transmise de organizații pentru drepturile omului și alte patru furnizate de Partidul Libertății și Dreptății nu conțin sunetul invocat de opoziție.

Procurorii sârbi fac urmăriri penale pentru dezinformare

Procurorii au investigat și presupusele efecte asupra sănătății invocate de unii participanți. Deși 151 de persoane au fost audiate, iar 113 au prezentat documente medicale, anchetatorii susțin că problemele semnalate nu pot fi atribuite unui „tun sonic”. Mai mult, niciun polițist sau agent de securitate aflat la fața locului nu a solicitat asistență medicală.

În consecință, Parchetul a decis că nu va deschide o anchetă penală privind utilizarea unui dispozitiv de control al mulțimilor.

„Întrucât s-a stabilit că astfel de dispozitive nu au fost utilizate, (…) parchetul a concluzionat că nu există niciun motiv pentru a se iniția urmărirea penală”, precizează instituția.

Totuși, verificările vor continua în legătură cu presupusa manipulare a probelor. „Parchetul va lua toate măsurile (…) pentru a identifica și apoi a urmări penal toate persoanele care, prin acțiunile lor, au provocat și au contribuit în mod intenționat la răspândirea acestor informații false”, se mai arată în comunicat.

Ce s-a întâmplat pe 15 martie 2025

Pe 15 martie 2025, la scurt timp după ora 19:00, în timpul unui protest antiguvernamental desfășurat la Belgrad, mulțimea s-a împrăștiat brusc pe un bulevard central, imediat după un moment de reculegere. De la acel moment, opoziția și manifestanții au acuzat în mod repetat poliția că ar fi folosit un tun sonic – un dispozitiv acustic militar utilizat pentru dispersarea mulțimilor. Autoritățile sârbe au negat ferm aceste acuzații încă de la început.

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