Nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu Maria Mihali a adunat laolaltă politicieni, miniștri și oameni din cercul administrației prezidențiale. Printre invitați s-a numărat și Ana-Maria Geană, una dintre colaboratoarele apropiate ale președintelui Nicușor Dan, care a profitat de ocazie pentru a se fotografia alături de șeful statului, Mirabela Grădinaru și cei doi miri.

Consiliera prezidențială, care a atras atenția în luna iunie prin ținuta purtată la consultările de la Cotroceni pentru formarea Guvernului, a optat de această dată pentru o apariție mult mai sobră.

De la sacoul alb și pantalonii roz, la rochia neagră

Dacă în timpul negocierilor politice de la Cotroceni, când partidele discutau intens formarea noului Guvern, Ana-Maria Geană a venit îmbrăcată într-un sacou alb și pantaloni roz pastel, la nunta lui Alexandru Nazare consiliera prezidențială a ales o rochie neagră, simplă.

Fotografia a fost publicată ulterior pe rețelele sociale de Ana-Maria Geană, care a însoțit imaginea de mesajul: „A beautiful celebration of love (n.r. o frumoasă celebrare a iubirii)”.

Îmbrăcată în roz, controversata Ana-Maria Geană, menționată în scandalul pozelor trucate din campania prezidențială, a stat la masa discuțiilor cu partidele la consultările din iunie

În iunie, apariția sa a ieșit în evidență în fotografiile oficiale de la consultări, unde costumele închise la culoare și ținutele sobre predominau. În mijlocul negocierilor tensionate pentru formarea Guvernului, ținuta colorată a consilierei lui Nicușor Dan a devenit unul dintre detaliile care au atras atenția.

Ana-Maria Geană a făcut parte atunci din delegația președintelui la consultările cu partidele, alături de Radu Burnete, Diana Iancu și Eugen Tomac.

La evenimentul de acum, însă, consiliera a schimbat complet registrul vestimentar. A apărut într-o rochie neagră și a imortalizat momentul alături de Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și proaspeții căsătoriți.

Cine este Ana-Maria Geană, consiliera lui Nicușor Dan

Ana-Maria Geană este consilier de stat pentru românii de pretutindeni și una dintre colaboratoarele apropiate ale lui Nicușor Dan, inclusiv din perioada în care acesta era primarul Capitalei.

Prezența sa în delegația prezidențială de la consultările din iunie a atras atenția și prin rolul pe care îl are în administrația prezidențială. Deși portofoliul său oficial vizează relația cu românii din diaspora, aceasta s-a aflat atunci în echipa prezentă la discuțiile politice pentru formarea Guvernului.