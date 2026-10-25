Sorin Costreie explică de ce există două ministere ale Educației în România. Ce argumente aduce ministrul învățământului

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre independența sa în guvern, în contextul în care social-democrații au nominalizat la educație și un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar.

Costreie a explicat că este vorba de o situație normală și a mai spus că este un lucru bun ca domeniul educației să fie separat între învățământul preuniversitar și cel universitar. Astfel, argumentează Costreie, nu se poate impune o singură viziune.

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Ministrul Educației a fost întrebat, în cadrul unui interviu în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, despre independența sa în guvern, în contextul în care la educație există și un ministru din partea PSD delegat pentru învățământul preuniversitar.

Sorin Costreie a spus că politicile din educației vor fi făcute cu acordul premierului, nu al PSD.

„Eu sper fie făcute doar în minister și cu acordul normal al premierului, pentru că el coordonează întregul guvern. Da, bun, o să spuneți. Păi, atunci, de ce ai un ministru PSD în minister, nu ca ministru delegat pentru învățământ preuniversitar? Ca lucrurile să fie clare. Eu le-am cerut și dacă vă uitați la ce am declarat în ultimii ani și e parte dintr-o viziune, eu cred cu tărie că trebuie să separăm în sensul bun aceste două subsisteme. Adică deja din 2023, de când avem două legi organice, noi avem două legi organice, pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul univers, dar avem un singur minister și aici sunt mai multe argumente. De ce ar trebui să să fie situația cum este astăzi, adică cu doi miniștri? Un prim argument ar fi practica europeană”, a explicat oficialul.

Costreie: „În multe țări avem două ministere”

Acesta a mai argumentat că ministerul este împărțit în două și în alte țări europene.

„Lumea cu greu acceptă că Ministerul Educației poate fi spart, dar dacă ne uităm în Franța, în Suedia, în Polonia, în Danemarca, în multe țări din Europa avem două ministere, în Finlanda este exact cum e la noi un minister, dar cu doi miniștri. În Spania avem trei ministere, că vorbeam și de cercetare, avem preuniversitar, universitarul și cercetarea, ceea ce nu cred că e benefic. Eu vorbesc pentru spațiul nostru românesc. Eu cred că cercetarea trebuie să stea împreună cu universitarul. Doi, iarăși, dacă vă uitați la ce se întâmplă de facto când vine un ministru, dacă el este din preuniversitar, este privit cu haideți să-ți spunem, oarecare suspiciune de cei din universitar, iar dacă este din universitar este privit cu o oarecare suspiciune de colegii din preuniversitar”, a adăugat Sorin Costreie.

„Un minister care deocamdată e cu doi miniștri, dar eu cred că benefic ar fi să ajungem la două ministere în care cele două sisteme sunt gestionate. Și noi avem două legi acuma, de oameni din sistem care au o anumită legitimitate și care au un anumit ecou la colegii lor”, a conchis ministrul Educației.

Sursa video: Digi 24