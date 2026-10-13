Prima pagină » Auto » Șeful Renault Group a răbufnit în România: Credeți că e normal ca banii publici să fie folosiți pentru ce producem în Mioveni sau pentru ce e importat din afara Europei?

Șeful Renault Group a răbufnit în România: Credeți că e normal ca banii publici să fie folosiți pentru ce producem în Mioveni sau pentru ce e importat din afara Europei?

Șeful Renault Group a răbufnit în România: Credeți că e normal ca banii publici să fie folosiți pentru ce producem în Mioveni sau pentru ce e importat din afara Europei?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Francois Provost este șeful Renault Group de un an și planul său strategic anunțat cuprinde o continuare a restructurării activității începute de predecesorul său, Luca de Meo. Acesta spune că uzina Dacia din România nu mai este competitivă și este deranjat și de concurența mărcilor chineze, care afectează atât Dacia, cât și Renault.

Presiunea concurenței din China pe segmentul C-SUV produs la Mioveni

Are curaj Provost să combată avansul mărcilor chineze cu o combinație riscantă prețuri de Dacia / calitate Renault?

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Șeful Renault a acordat un interviul pentru Profit.ro: „„Ne luptăm în fiecare zi. Și e adevărat că ai menționat Dacia și cât de importantă este Dacia și prezența noastră în România. Impactul principal al noilor noștri concurenți chinezi pe partea Dacia este pentru producția noilor modele, pentru că concurenții chinezi vin în Europa în principal cu C-SUV-uri. Este ceea ce producem în România și e bine că aici avem o competiție nouă cu prețuri foarte agresive. Eu sunt încrezător pentru că cred că designul nostru este mai bun, avem hibridul nostru, iar performanța hibridului E-Tech este mai bună decât PHEV-ul adus de unii concurenți chinezi, aș spune un fel de PHEV fals, cu autonomie foarte limitată.

Deci cred că avem, cu produsul nostru Dacia, un produs bun cu care să concurăm, dar este o competiție nouă”

Provost a recunoscut că apariția chinezilor a generat probleme și a făcut un apel-surpriză la români, la politicieni, întrebând dacă Programul Rabla este corect.

„Chinezii reprezintă 10% din piață, toți concurenții existenți, ei pun presiune și pierdem volum, mai ales pentru producția de la Pitești. Este mai puțin valabil pentru restul gamei Dacia. Dar, dacă îmi permiteți, cred că cetățenii europeni, guvernele europene, trebuie acum să ia decizii.

Credeți că este normal ca banii publici din România, banii poporului român, să fie folosiți, pentru a susține piața auto, în egală măsură pentru ceea ce producem în Mioveni sau pentru ce este importat din afara Europei în România?”, a răbufnit șeful Renault, care a încercat să explice că o marcă cu investiții zero în Europa primește subvenții ca o companie care a investit foarte mulți bani.

„Importurile de astăzi prin Rabla, așa se numește, nu? A fost Remat când eram tânăr. Programul Rabla, după cum probabil știți, este deschis tuturor. Deci importați o mașină în România, nu există locuri de muncă, zero contribuții în țară, nimic. Și același sprijin ca pentru ceea ce producem în România, unde avem 10.000 de oameni plus furnizorii noștri plus toate investițiile pe care le facem în România. Aceasta este și o alegere politică”, a mai spus Provost.

Șeful Renault afirmă că este gata să înfrunte „orice concurent”, dar fiecare trebuie să-și facă treaba.

Rețeta chineză de acum 30 de ani: Soluția propusă de Renault pentru protejarea pieței europene

„Deci m-ai întrebat despre competiția chineză. Și răspunsul meu este: crezi că este bine că acum banii publici românești sunt aceeași pentru cineva care importă o mașină? Valoare zero pentru cetățenii europeni comparativ cu toți oamenii pe care îi avem în Dacia, România. Personal, nu cred asta”, a mai spus numărul 1 în Renault Group.

Șeful Renault Group vrea ca autoritățile din România să susțină Dacia. El spune că, deși apreciază concurența, modelele Renault sunt superioare celor chineze.

„Singura diferență pe care încă o avem este costul. Pentru că importă direct din China cu un avantaj competitiv uriaș. Deci da, este adevărat că pentru preț există un decalaj. Și aici vreau să conving clienții noștri că da, prețul de retail este per total mare și poate suntem mai scumpi decât unii dintre competitorii noștri chinezi, dar trebuie să luăm în considerare mai mult pentru asta. Cine va repara mașina după cinci ani?”

Provost a mai spus că „Europa nu ar trebui să închidă granițele așa cum fac SUA”. În schimb, șeful Renault a amintit de politicile chinezilor de acum trei decenii în industria auto. „Ceea ce trebuie să aplicăm este exact ceea ce China a făcut atât de bine acum 30 de ani.

Acum 30 de ani, guvernul chinez era foarte inteligent și deștept și spunea: dacă vrei să vinzi pe piața chineză, trebuie să localizezi, să investești în țară, să transferi tehnologii, să folosești furnizori, să stabilești parteneriate cu obiective comune. Și astăzi, cred că aceasta este o modalitate unică pentru China și Europa de a ajunge la un acord, adică să limităm fluxul, pentru că altfel nu va funcționa niciodată din cauza competitivității puternice a ecosistemului chinez, care toate studiile indică între 30 și 40%”.

Francois Provost vede o singură variantă corectă și anume ca mărcile din China să investească în Europa.

„Dacă ești producător auto chinez, furnizor chinez și vrei să investești în Europa, atunci ai exact aceleași reguli ca producătorii auto europeni. Și atunci să concurăm”.

Sursa foto: CNBC

Sursa foto: Profit.ro

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AUTO Cum a primit presa din Spania modelul Dacia Duster Eco-G. „E cea mai ieftină și vine cu autonomie de 1500 km”
08:40
Cum a primit presa din Spania modelul Dacia Duster Eco-G. „E cea mai ieftină și vine cu autonomie de 1500 km”
SCANDALOS VIDEO | Un bucureștean și-a lăsat mașina la soare, pe plaja de la Cap Aurora. Imaginile au devenit virale, iar internauții nu l-au iertat: „Fițe, impresii, tupeu. Vine și amenda, nu durează mult”
22:43, 10 Oct 2026
VIDEO | Un bucureștean și-a lăsat mașina la soare, pe plaja de la Cap Aurora. Imaginile au devenit virale, iar internauții nu l-au iertat: „Fițe, impresii, tupeu. Vine și amenda, nu durează mult”
AUTO Chinezii sunt mândri de succesul din România: „Mărcile chinezești sunt în plină expansiune”
12:40, 08 Oct 2026
Chinezii sunt mândri de succesul din România: „Mărcile chinezești sunt în plină expansiune”
AUTO Codul Rutier se modifică: Motocicliștii și mopediștii vor putea circula pe benzile de autobuz
13:26, 07 Oct 2026
Codul Rutier se modifică: Motocicliștii și mopediștii vor putea circula pe benzile de autobuz
AUTO O nouă lovitură pentru șoferii români. RCA mai scump cu 15%: O poliță RCA costă, în medie, peste 2.000 de lei, cu 360 de lei mai mult decât în urmă cu un an
10:34, 04 Oct 2026
O nouă lovitură pentru șoferii români. RCA mai scump cu 15%: O poliță RCA costă, în medie, peste 2.000 de lei, cu 360 de lei mai mult decât în urmă cu un an
AUTO Top 5: Cele mai ieftine mașini electrice noi din România. Câte sunt mărci chinezești / Ce poți să iei cu sub 20.000 de euro
11:01, 03 Oct 2026
Top 5: Cele mai ieftine mașini electrice noi din România. Câte sunt mărci chinezești / Ce poți să iei cu sub 20.000 de euro
Mediafax
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
România, în fața unui pericol existențial. George Scutaru, la „Agenda Internațională”: „Riscăm să avem 850 km de graniță cu Rusia”
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Actriță celebră de la Hollywood, arestată în avion după ce a mușcat doi membri ai echipajului. A fost încătușată la aterizare
Digi24
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Ai buletin vechi? Până la ce dată îl mai poți folosi pentru a călători în străinătate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Salon Auto Paris 2026. Ce modele a adus Dacia și ce a lipsit de la standul constructorului român
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Cum te poate ajuta o listă zilnică să îți recapeți controlul asupra vieții
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
GALERIE FOTO Două manechine care imită copii, amplasate lângă trecerile de pietoni din Suceava. Cum ar proteja elevii care ies de la școală
11:01
Două manechine care imită copii, amplasate lângă trecerile de pietoni din Suceava. Cum ar proteja elevii care ies de la școală
NEWS ALERT Surse: Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, reținut după ce a condus cu permisul suspendat. A ieșit pozitiv la DrugTest
10:59
Surse: Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, reținut după ce a condus cu permisul suspendat. A ieșit pozitiv la DrugTest
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat discută cu parlamentari neafiliați
10:46
Luca Niculescu continuă consultările pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat discută cu parlamentari neafiliați
Gândul de Vreme Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Cod galben de vânt puternic în sudul și estul țării, lapoviță la munte
10:41
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Cod galben de vânt puternic în sudul și estul țării, lapoviță la munte
ULTIMA ORĂ Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat. Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Rusiei
10:24
Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat. Bulgaria o convoacă pe ambasadoarea Rusiei
ACUZAȚII Rheinmetall, prăbușire pe bursă: prețul acțiunilor a căzut cu 40%. Petrișor Peiu dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan în sprijinul nemților
10:23
Rheinmetall, prăbușire pe bursă: prețul acțiunilor a căzut cu 40%. Petrișor Peiu dezvăluie schema pusă la cale de Ilie Bolojan în sprijinul nemților

Cele mai noi

Trimite acest link pe