Șeful Renault Group a răbufnit în România: Credeți că e normal ca banii publici să fie folosiți pentru ce producem în Mioveni sau pentru ce e importat din afara Europei?

Francois Provost este șeful Renault Group de un an și planul său strategic anunțat cuprinde o continuare a restructurării activității începute de predecesorul său, Luca de Meo. Acesta spune că uzina Dacia din România nu mai este competitivă și este deranjat și de concurența mărcilor chineze, care afectează atât Dacia, cât și Renault.

Presiunea concurenței din China pe segmentul C-SUV produs la Mioveni

Are curaj Provost să combată avansul mărcilor chineze cu o combinație riscantă prețuri de Dacia / calitate Renault?

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Șeful Renault a acordat un interviul pentru Profit.ro: „„Ne luptăm în fiecare zi. Și e adevărat că ai menționat Dacia și cât de importantă este Dacia și prezența noastră în România. Impactul principal al noilor noștri concurenți chinezi pe partea Dacia este pentru producția noilor modele, pentru că concurenții chinezi vin în Europa în principal cu C-SUV-uri. Este ceea ce producem în România și e bine că aici avem o competiție nouă cu prețuri foarte agresive. Eu sunt încrezător pentru că cred că designul nostru este mai bun, avem hibridul nostru, iar performanța hibridului E-Tech este mai bună decât PHEV-ul adus de unii concurenți chinezi, aș spune un fel de PHEV fals, cu autonomie foarte limitată.

Deci cred că avem, cu produsul nostru Dacia, un produs bun cu care să concurăm, dar este o competiție nouă”

Provost a recunoscut că apariția chinezilor a generat probleme și a făcut un apel-surpriză la români, la politicieni, întrebând dacă Programul Rabla este corect.

„Chinezii reprezintă 10% din piață, toți concurenții existenți, ei pun presiune și pierdem volum, mai ales pentru producția de la Pitești. Este mai puțin valabil pentru restul gamei Dacia. Dar, dacă îmi permiteți, cred că cetățenii europeni, guvernele europene, trebuie acum să ia decizii.

Credeți că este normal ca banii publici din România, banii poporului român, să fie folosiți, pentru a susține piața auto, în egală măsură pentru ceea ce producem în Mioveni sau pentru ce este importat din afara Europei în România?”, a răbufnit șeful Renault, care a încercat să explice că o marcă cu investiții zero în Europa primește subvenții ca o companie care a investit foarte mulți bani.

„Importurile de astăzi prin Rabla, așa se numește, nu? A fost Remat când eram tânăr. Programul Rabla, după cum probabil știți, este deschis tuturor. Deci importați o mașină în România, nu există locuri de muncă, zero contribuții în țară, nimic. Și același sprijin ca pentru ceea ce producem în România, unde avem 10.000 de oameni plus furnizorii noștri plus toate investițiile pe care le facem în România. Aceasta este și o alegere politică”, a mai spus Provost.

Șeful Renault afirmă că este gata să înfrunte „orice concurent”, dar fiecare trebuie să-și facă treaba.

Rețeta chineză de acum 30 de ani: Soluția propusă de Renault pentru protejarea pieței europene

„Deci m-ai întrebat despre competiția chineză. Și răspunsul meu este: crezi că este bine că acum banii publici românești sunt aceeași pentru cineva care importă o mașină? Valoare zero pentru cetățenii europeni comparativ cu toți oamenii pe care îi avem în Dacia, România. Personal, nu cred asta”, a mai spus numărul 1 în Renault Group.

Șeful Renault Group vrea ca autoritățile din România să susțină Dacia. El spune că, deși apreciază concurența, modelele Renault sunt superioare celor chineze.

„Singura diferență pe care încă o avem este costul. Pentru că importă direct din China cu un avantaj competitiv uriaș. Deci da, este adevărat că pentru preț există un decalaj. Și aici vreau să conving clienții noștri că da, prețul de retail este per total mare și poate suntem mai scumpi decât unii dintre competitorii noștri chinezi, dar trebuie să luăm în considerare mai mult pentru asta. Cine va repara mașina după cinci ani?”

Provost a mai spus că „Europa nu ar trebui să închidă granițele așa cum fac SUA”. În schimb, șeful Renault a amintit de politicile chinezilor de acum trei decenii în industria auto. „Ceea ce trebuie să aplicăm este exact ceea ce China a făcut atât de bine acum 30 de ani.

Acum 30 de ani, guvernul chinez era foarte inteligent și deștept și spunea: dacă vrei să vinzi pe piața chineză, trebuie să localizezi, să investești în țară, să transferi tehnologii, să folosești furnizori, să stabilești parteneriate cu obiective comune. Și astăzi, cred că aceasta este o modalitate unică pentru China și Europa de a ajunge la un acord, adică să limităm fluxul, pentru că altfel nu va funcționa niciodată din cauza competitivității puternice a ecosistemului chinez, care toate studiile indică între 30 și 40%”.

Francois Provost vede o singură variantă corectă și anume ca mărcile din China să investească în Europa.

„Dacă ești producător auto chinez, furnizor chinez și vrei să investești în Europa, atunci ai exact aceleași reguli ca producătorii auto europeni. Și atunci să concurăm”.

Sursa foto: Profit.ro