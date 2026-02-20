Top 12. Experții de la „What Car?” au condus 12 mașini electrice până la „epuizare”. Ce marcă a ocupat locul I + Producătorul auto de la „coadă”

Mașinile electrice reprezintă noul moftul „verde” al momentului, dar cumpărătorii trebuie să ia în considerare numeroși factori, când doresc să facă o asemenea achiziție.
„What Car?” a testat 12 mașini electrice, până la limită, pentru a vedea dacă mint în specificații. Când vine vorba de un vehicul electric, ne interesează, desigur, în primul rând autonomia, scrie supercarblondie.com.
Temperatura în fiecare din mașinile electrice testate a fost setată la 21 de grade Celsius. Au fost puse la grele încercări modelele Tesla Model 3, BYD Dolphin, MG4, VW ID.7, BYD Seal RWD, BMW i5 eDrive40 M Sport Pro și Jeep Avenger Summit.
Lista a fost completată de Mercedes EQE 300 Sport, Lexus UX 300e Takumi, Volvo XC40 Recharge și Lexus RZ 450e Takumi.
Primele mașini electrice rămase fără baterie au fost Jeep Avenger (autonomie 163 mile / 262 km), Lexus UX 300e (170 mile / 273 km) și Lexus RZ (159 mile / 255 km).
Echipa „What Car?” a testat și două modele iD7, unul cu pompă și altul fără pompă de căldură. iD7 cu pompă de căldură a ocupat locul III în clasament, cu un range de 269 mile / 432 km.
Tesla Model 3 a ieșit pe locul 2, cu o autonomie de 293 mile / 471 km, fiind de departe „cel mai eficient model electric”, în timp ce „coroana” a fost adjudecată de Mercedes-Benz EQE 300 Sport, care a rezistat 300 mile / 482 km cu o singură încărcare de baterie.
Top 12 mașini electrice testate de What Car?
