Top 12. Experții de la „What Car?” au condus 12 mașini electrice până la „epuizare”. Ce marcă a ocupat locul I + Producătorul auto de la „coadă”

20 feb. 2026, 15:27, Auto

Mașinile electrice reprezintă noul moftul „verde” al momentului, dar cumpărătorii trebuie să ia în considerare numeroși factori, când doresc să facă o asemenea achiziție.

„What Car?” a testat 12 mașini electrice, până la limită, pentru a vedea dacă mint în specificații. Când vine vorba de un vehicul electric, ne interesează, desigur, în primul rând autonomia, scrie supercarblondie.com.

Temperatura în fiecare din mașinile electrice testate a fost setată la 21 de grade Celsius. Au fost puse la grele încercări modelele Tesla Model 3, BYD Dolphin, MG4, VW ID.7, BYD Seal RWD, BMW i5 eDrive40 M Sport Pro și Jeep Avenger Summit.

Lista a fost completată de Mercedes EQE 300 Sport, Lexus UX 300e Takumi, Volvo XC40 Recharge și Lexus RZ 450e Takumi.

Cum s-au descurcat mașinile electrice la test

Primele mașini electrice rămase fără baterie au fost Jeep Avenger (autonomie 163 mile / 262 km), Lexus UX 300e (170 mile / 273 km) și Lexus RZ (159 mile / 255 km).

Echipa „What Car?” a testat și două modele iD7, unul cu pompă și altul fără pompă de căldură. iD7 cu pompă de căldură a ocupat locul III în clasament, cu un range de 269 mile / 432 km.

Tesla Model 3 a ieșit pe locul 2, cu o autonomie de 293 mile / 471 km, fiind de departe „cel mai eficient model electric”, în timp ce „coroana” a fost adjudecată de Mercedes-Benz EQE 300 Sport, care a rezistat 300 mile / 482 km  cu o singură încărcare de baterie.

Top 12 mașini electrice testate de What Car?

Sursa foto: Capturi What Car?

