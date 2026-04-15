Uber „pariază” pe taxiurile fără șofer. Investiție de peste 10 miliarde de dolari

Uber „pariază” pe taxiurile fără șofer. Uber a investit peste 10 miliarde de dolari în cumpărarea a câteva mii de mașini autonome și acțiuni la companii care dezvoltă asemenea vehicule.

Uber „pariază” pe taxiurile fără șofer

Concurența este tot mai mare în zona robotaxi-urilor, scrie Financial Times.

Odată cu investiția de 10 miliarde de dolari, analiștii spun că Uber marchează o mare schimbare.

Analiștii spun că investiția Uber marchează o schimbare în strategia gigantului de ridesharing.

Până acum, Uber ne-a obișnuit cu modelul de business bazat pe contracte temporare, cu resurse minime.

Astfel, șoferii foloseau propriile mașini sau unele închiriate.

În ultimul an, Uber s-a asociat însă cu „jucători” precum Baidu (China) și Rivian (SUA).

Uber vrea să lanseze serviciile de robotaxi în 15 orașe în 2026.

Compania va concura însă cu trei mari nume pe piață: Alphabet, care deține Waymo, Tesla și Zoox (Amazon).

Autorul recomandă: