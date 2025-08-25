Zeci de mii de MAȘINI respinse pentru defecțiuni electrice, frâne și roți, în 2025

Registrul Auto Român (RAR) a respins zeci de mii de mașini la mâna a doua în 2025. Majoritatea autovehiculelor erau aduse din afara țării. Cele mai des întâlnite probleme au fost la instalația electrică, frâne și roți.

Românii aleg, în continuare, să cumpere mașini second-hand din alte țări pentru că, de cele mai multe ori, prețul este mai scăzut. Multe autovehicule, însă nu reușesc să treacă de verificările tehnice obligatorii.

RAR a respins zeci de mii de vehicule în primele 6 luni ale acestui an, potrivit ProMotor.

„Numărul vehiculelor utilizate pentru care RAR a emis CIV în prima parte a anului 2025 a fost de 254.307. Dintre acestea, aproximativ 8% au fost inițial respinse în urma verificărilor”, se arată în răspunsul transmis de Registrul Auto pentru ProMotor.

Mașinile au fost respinse din cauza unor probleme care pot pune în pericol viața șoferilor, precum frânele nefuncționale sau instalația electrică defectă. Totodată, unele automobile au avut probleme cu roțile, suspensia sau șasiul și au fost respinse de inginerii RAR. Fiecare vehicul a avut, în medie, cel puțin 6-7 defecțiuni majore.

Conform raportului oficial, printre cele mai frecvente probleme s-au numărat:

Instalația electrică și luminile – peste 41.000 de cazuri;

Defecțiuni la frâne – peste 20.000 de cazuri;

Roți, anvelope, punți și suspensie – aproape 19.000 de cazuri;

Emisii poluante peste limite – peste 18.000 de cazuri;

Defecțiuni la șasiu și elemente structurale – aproape 17.000 de cazuri;

Probleme de vizibilitate (parbrize fisurate, geamuri deteriorate) – peste 16.000 de cazuri

Sistemul de direcție – aproximativ 2.500 de situații

Potrivit ProMotor, pentru a evita respingerea la RAR, este recomandat ca înainte să faci următoarele verificări:

Frâne – verifică plăcuțele, discurile și lichidul de frână într-un service;

Instalație electrică și lumini – asigură-te că toate becurile și semnalizările funcționează;

Anvelope și suspensie – cauciucurile trebuie să fie conforme și să nu prezinte uzuri, iar suspensia să nu aibă probleme;

Emisii – un test rapid la eșapament îți arată dacă mașina depășește limitele legale;

Șasiu și parbriz – pragul sau alte elemente măcinate de rugină sau fisuri ale sticlei duc automat la respingere.

De asemenea, e important să verifici ce acte sunt necesare înainte de a merge cu mașina la RAR.

Ce riscă șoferii care ignoră legea

O mașină respinsă la RAR nu poate fi înmatriculată până când defecțiunile nu sunt remediate și verificarea tehnică nu este trecută. Conform Codului Penal, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat reprezintă infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă penală.

