Banc | „Domnule Bulă, a mai existat cineva în familia ta cu boli mintale?”

Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un alt banc savuros. Începe ziua cu zâmbetul pe buze, citind dialogul între Bulă și un psiholog. Spor la râs!

– Domnule Bulă, a mai existat cineva în familia ta cu boli mintale?

– Da, domnule doctor.

– Cine, Bulă?

– Sora mea, săraca…

– Ce a făcut sora ta?

– A refuzat să se mărite cu un miliardar bătrân!

Un băiat simplu și sărac

–Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?

–Bună, îmi pare rău, dar… vezi continuarea.

Banc: Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:

– Da. Apoi se…vezi continuarea.

Banc la prima întâlnire

Se întoarce fata de la întâlnire. Conversație cu mama:

– Cum a fost, e frumos?

– Ah, Doamne, e super!

– Miroase bine?

– Extraordinar! Un Gentleman!!

– Cina a fost gustoasă??

– Foarte gustoasă. Restaurant select.

– Dar… asta… A fost?

– A fost, e… vezi aici continuarea.

