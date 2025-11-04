Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | „Bulă, am auzit că divorțezi”

Bancul de marți | „Bulă, am auzit că divorțezi”

04 nov. 2025, 13:10, Bancuri
Bancul de marți | „Bulă, am auzit că divorțezi”

Bancul de marți are în centrul atenției un dialog scurt între doi prieteni, Bulă și Ștrulă. Subiectul discuției este divorțul lui Bulă. Spor la râs!

– Bulă, am auzit că divorțezi. E adevărat?
– Așa este, Ștrulă.
– În cazul acesta, ți-aș putea recomanda o avocată bună.
– Îți mulțumesc, prietene, dar deja mi-am găsit o doctoriță sexoasă rău de tot!

Bancul de marți „Bulă, am auzit că divorțezi”

Predicția macabră a clarvăzătorului

Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform tradiției religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.

Suntem aici de cinci ore. Am comandat pizza, bere și cafea. Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri), chat cu telefoanele mobile. Avem… vezi continuarea.

Românul și fiica lui de 18 ani, în vacanță în India

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumosa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.
– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.
– Peste o lună vei primi răspunsul meu.
– Vreți să… vezi continuarea.

Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:
– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele. Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tot restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.
În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:
– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?
Tânărul mire se albește la față, înghite… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANC | „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”

BANCUL ZILEI | Unde nu-i cap, vai de picioare

BANCUL ZILEI | Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbâială

BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate

Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Tinerii au tot mai multe probleme de memorie, indică date alarmante
CULTURĂ Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
13:27
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău
EXTERNE Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
13:25
Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili
NEWS ALERT Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
13:18
Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului
AUTO Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți
13:04
Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți
EXTERNE Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish
13:01
Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish