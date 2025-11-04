Bancul de marți | „Bulă, am auzit că divorțezi”

Bancul de marți are în centrul atenției un dialog scurt între doi prieteni, Bulă și Ștrulă. Subiectul discuției este divorțul lui Bulă. Spor la râs!

– Bulă, am auzit că divorțezi. E adevărat?

– Așa este, Ștrulă.

– În cazul acesta, ți-aș putea recomanda o avocată bună.

– Îți mulțumesc, prietene, dar deja mi-am găsit o doctoriță sexoasă rău de tot!

Predicția macabră a clarvăzătorului

Astăzi, am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform tradiției religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.

Suntem aici de cinci ore. Am comandat pizza, bere și cafea. Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri), chat cu telefoanele mobile.

Românul și fiica lui de 18 ani, în vacanță în India

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumosa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

– Peste o lună vei primi răspunsul meu.

– Peste o lună vei primi răspunsul meu.

Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele. Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tot restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite

