BANCUL ZILEI | „Am vrut să îmi fac credit să-mi iau casă”

Bancul zilei este despre dorința de a face un credit pentru cumpărarea unei case.

Am vrut să îmi fac credit să-mi iau casă, dar când mi-au văzut salariul mi-au spus că la Decathlon au băgat corturi noi.

Bulă și călugărița tinerică și frumoasă

Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș.

– Bulă, văd că te frământă ceva. Ce s-a întâmplat?

– Mi-e rușine să îți spun.

– Nu fi timid! Am văzut și am auzit multe la viața mea. Îmi poți spune orice, nu mă supăr.

– Sincer să fiu, am visat mereu…

Slujbă în sectorul public

Bulă își ia o slujbă în domeniu public. Trebuie să vopsească banda de pe mijlocul drumului. Șeful îi spune că trebuie să vopsească cel puțin 2 kilometri pe zi. La sfârșitul primei zile, a făcut 4 km. A doua zi – doar 2 km, iar a treia zi doar 1 km. Intrigat, șeful îi spune:

– Ce problemă ai, Bulă? Vreo boală, vreo defecțiune a echipamentului?

– Continuarea AICI.

Spovedania de 100 de lei și păcatele unui băiat

– Cu ce ai păcătuit, fiul meu?

– Părinte, sunt foarte lacom. Ăsta e păcatul meu.

– Lăcomia este un păcat greu. Pentru a te ierta, trebuie sa dai 100 de lei primului om întâlnit în calea ta.

– 100 de lei, unui necunoscut?

– Bulă, daca vrei să revii pe calea cea dreaptă, cu asta trebuie să începi.

Iese Bulă din biserica, afară nimeni. Merge puțin și vede o femeie: pantofi cu toc înalt, fustă mini, fardată strident. Se apropie de ea, îi întinde o bancnotă de 100 de lei și îi zice:

– Ia banii ăștia!

– Ia banii ăștia!

