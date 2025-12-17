Prima pagină » Bancuri » Bancul de miercuri | Nevasta și „cei doi bărbați adevărați”

Bancul de miercuri | Nevasta și „cei doi bărbați adevărați”

17 dec. 2025, 07:17, Bancuri
Bancul de miercuri | Nevasta și

Bancul de miercuri este despre o nevastă care spune că în viața ei au existat „doi bărbați adevărați”. Spor la râs!

Soția se ceartă cu soțul:
– În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați!
Soțul, curios:
– Și cine-i cel de-al doilea?
– Tu nici pe primul nu-l cunoști!

Mirele sadic și mireasa îngrozită

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își sună mama, care locuia în alt oraș.
– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.
– Oh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ.
Dar, mamă, pe drumul de întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii și să mă iei acasă.
Te rog, mamă, spune Maria, suspinând.
– Dar, dragă, despre ce cuvinte vorbești?
– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare…
Continuarea AICI!

Cum i-a făcut Dumnezeu pe români

La facerea lumii, Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe oameni să prospere, a hotărât să dea printr-o „Lege Divină” fiecărei nații câte două virtuți. Astfel că i-a făcut:

  • pe elvețieni – ordonați și respectuoși față de legi
  • pe nemți – disciplinați și raționali
  • pe englezi – perseverenți și studioși
  • pe japonezi – muncitori și răbdători
  • pe unguri – hotărâți și buni meseriași
  • pe francezi – culți și rafinați
  • pe spanioli – veseli, ospitalieri etc

Când a ajuns la români, i-a spus îngerului consilier care și nota: Românii vor fi inteligenți, cinstiți și buni politicieni.

După ce a publicat-o în „Monitorul Celeast”, îngerul a remarcat:
– Doame, ai dat tuturor popoarelor câte două virtuți, iar românilor trei. Oare, în acest fel, nu cumva ei vor depăși și exploata pe toți ceilalți?
– Aoleu, așa e. Atunci să… vezi continuarea.

