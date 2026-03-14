Mircea Dinescu îi dedică o poezie lui Nicușor Dan – Mămăliguță cel Viteaz

Poetul Mircea Dinescu îi dedică o poezie președintelui Nicușor Dan, pe care îl caracterizează drept „Mămăliguță cel Viteaz”. Poezia se numește „Zbang” și folosește o serie de metafore pentru a-l descrie pe Nicușor Dan: „Oricît de tare fost-ai la glagorie,/de-ai scos chiar radicalul dintr-un praz,/ ca voievod în cartea de istorie/ești doar Mămăliguță cel Viteaz”.

„Zbang!

Trecu un veac de cînd s-a dus de-a dura

aurul țării-n buzunar la ruși

și-n cinci minute-am repetat figura

cînd prostul s-a dat jos din corcoduș.

Dă tot ce ai în casă Nicușoare

și floarea de mușcată din pervaz,

da’ vezi să nu te-mpiedici în covoare

cu butelia de la aragaz

pe care i-o plasași cu drag lu’ nașu

să-i dea cu ea în cap lui Vladimir,

că-ți place cum își cară cu fărașul

popoarele, pe rînd, la cimitir.

Tocmai acum cînd dragostea de mamă,

de mama bombei, îl lovi pe Trump,

te strofocași să fii cu ei de-o seamă,

s-auzi cum face mămăliga zbang.

Oricît de tare fost-ai la glagorie,

de-ai scos chiar radicalul dintr-un praz,

ca voievod în cartea de istorie

ești doar Mămăliguță cel Viteaz”, spune poetul Mircea Dinescu în poezia dedicată lui Nicușor Dan.

