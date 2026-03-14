Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu îi dedică o poezie lui Nicușor Dan – Mămăliguță cel Viteaz

Mircea Dinescu îi dedică o poezie lui Nicușor Dan – Mămăliguță cel Viteaz

14 mart. 2026, 10:18, Actualitate
Mircea Dinescu îi dedică o poezie lui Nicușor Dan - Mămăliguță cel Viteaz

Poetul Mircea Dinescu îi dedică o poezie președintelui Nicușor Dan, pe care îl caracterizează drept „Mămăliguță cel Viteaz”. Poezia se numește „Zbang” și folosește o serie de metafore pentru a-l descrie pe Nicușor Dan: „Oricît de tare fost-ai la glagorie,/de-ai scos chiar radicalul dintr-un praz,/ ca voievod în cartea de istorie/ești doar Mămăliguță cel Viteaz”.

„Zbang!
Trecu un veac de cînd s-a dus de-a dura
aurul țării-n buzunar la ruși
și-n cinci minute-am repetat figura
cînd prostul s-a dat jos din corcoduș.
Dă tot ce ai în casă Nicușoare
și floarea de mușcată din pervaz,
da’ vezi să nu te-mpiedici în covoare
cu butelia de la aragaz
pe care i-o plasași cu drag lu’ nașu
să-i dea cu ea în cap lui Vladimir,
că-ți place cum își cară cu fărașul
popoarele, pe rînd, la cimitir.
Tocmai acum cînd dragostea de mamă,
de mama bombei, îl lovi pe Trump,
te strofocași să fii cu ei de-o seamă,
s-auzi cum face mămăliga zbang.
Oricît de tare fost-ai la glagorie,
de-ai scos chiar radicalul dintr-un praz,
ca voievod în cartea de istorie
ești doar Mămăliguță cel Viteaz”, spune poetul Mircea Dinescu în poezia dedicată lui Nicușor Dan.

