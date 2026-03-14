Dan Dungaciu: „Iubesc America pentru că iubesc România și nu putem supraviețui fără securitatea SUA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre importanța securității României care este oferită de SUA.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre importanța securității României care este oferită de SUA. Acesta a spus că iubește America pentru că iubește România. Analistul consideră că cea mai bună securitate militară și axiologică este oferită de America. Sociologul susține că în traducere „suveranistă” ideea MAGA este să facem România măreață din nou.
„Uitați-vă cum văd eu lucrurile… Traducerea în limba română a expresiei Make America Great Again nu este: Faceți America mare din nou. Ci este: faceți România măreață din nou. Așa se traduce în limba suveranistă. America First Approach (n.r. America pe primul loc) este despre politici: România, în primul rând. Deci, pe mine mă interesează, în primul caz, ca suveranist. Eu iubesc America pentru că iubesc România. Și pentru că sunt convins că nu există securitate… Nu doar securitate militară, ci la securizare inclusiv la nivelul axiologic. Da, pentru mine prima preocupare este evident securitatea și securizarea românilor. Americanii nu pot să iubească România mai mult decât o iubim noi. Asta e. Nu este interesul lor să securizeze, să vină… Nu ăsta e interesul lor. Când vin, cum ne spunea nouă la un moment dat… Nu ne securizăm decât cu americanii. Și spuneau americanii: Domnule, dar mai negociați și voi ceva? Domnul Tucă, eu când mă sună americanul și nici măcar n-aștept să mă întrebe și zic deja da… Ne securizăm doar cu ajutorul american, e adevărat. Dar în ce condiții?”, a declarat analistul.