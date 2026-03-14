Dan Dungaciu: „Iubesc America pentru că iubesc România și nu putem supraviețui fără securitatea SUA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre importanța securității României care este oferită de SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Traducerea în limba română a expresiei Make America Great Again nu este: Faceți America mare din nou. Ci este: faceți România măreață din nou. Așa se traduce în limba suveranistă. America First Approach (n.r. America pe primul loc) este despre politici: România, în primul rând.”

