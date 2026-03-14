Război în Ucraina, ziua 1479. Rușii au făcut prăpăd în Kiev: cel puțin 7 morți după un atac cu drone și rachete

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 14 martie 2026, în a 1.479-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac masiv asupra Ucrainei cu drone și rachete.

Ucraina, sub tirul loviturilor ordonate de Putin

În urma atacului, autoritățile regionale din Ucraina au raportat zeci de victime. Capitala Kiev a fost vizată de zeci de rachete balistice, iar șeful administrației militare, Tymur Tkachenko a cerut populației să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei aeriene, scrie The Kyiv Independent.

Guvernatorul regional al regiunii Kiev, Mykola Kalashnyk, a anunțat că atacurile s-au soldat cu două persoane care și-au pierdut viața și alte cinci care au fost rănite. Kalashnyk a precizat că, în raionul Brovary, două persoane au fost ucise și patru rănite, iar în orașul Vîshhorod o altă persoană a fost rănită.

Atacuri au fost raportate și în Zaporojie, unde patru civili, printre care doi copii, au fost răniți, potrivit șefului administrației militare regionale, Ivan Fedorov. În plus, o locuință a fost incendiată în urma atacurilor.

În cursul nopții, alerte de raid aerian au fost emise în numeroase regiuni ale Ucrainei, printre care Kiev, Cerkasî, Sumî și Cernihiv, în timp ce sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru respingerea atacurilor.

