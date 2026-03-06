România devine tot mai dependentă de mobilitatea internațională a talentelor, iar companiile au nevoie de claritate legislativă și proceduri eficiente pentru a atrage și gestiona specialiști străini. Acestea au fost principalele concluzii ale Conferinței Naționale de Mobilitate și Imigrare a Angajaților, organizată pe 5 martie 2026, la Hotel Sheraton București, de Nestlers Group și xpath.global.

Evenimentul a reunit profesioniști din HR, specialiști în mobilitate globală, consultanți juridici și reprezentanți ai autorităților publice, într-un dialog deschis despre provocările și evoluțiile legislative care influențează mobilitatea internațională a angajaților în România.

Acces direct la informații actualizate despre procedurile de imigrare

Printre speakerii invitați s-au numărat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și ai Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), instituție din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Participarea acestora a oferit participanților acces direct la informații actualizate despre procedurile de imigrare, platforma WorkInRomania, precum și recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru specialiștii străini.

În cadrul conferinței au fost discutate subiecte esențiale pentru mediul de business, inclusiv angajarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene, mobilitatea internațională a angajaților, provocările de conformitate pentru companii și digitalizarea proceselor administrative.

Mobilitatea internațională, element esențial pentru dezvoltarea economică a României

„Mobilitatea internațională a devenit un element esențial pentru dezvoltarea economică a României. Companiile au nevoie de procese clare, rapide și predictibile pentru a putea atrage specialiști din întreaga lume”, au transmis organizatorii evenimentului.

Conferința a oferit totodată o platformă importantă de dialog între mediul privat și autorități, facilitând schimbul de informații și identificarea unor soluții practice pentru gestionarea eficientă a mobilității globale a angajaților.

Prin organizarea acestui eveniment, Nestlers Group și xpath.global își propun să contribuie la crearea unui cadru mai transparent și mai eficient pentru mobilitatea internațională a talentelor în România, sprijinind companiile în navigarea unui mediu legislativ complex și în continuă schimbare.

