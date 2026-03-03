Prima pagină » Știri politice » Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro

Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare" de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro

03 mart. 2026, 11:15, Știri politice
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare" de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro

Guvernul Bolojan se apucă de debirocratizare și mizează pe ajutorul cetățenilor. Pe platforma fara-hartie.gov.ro, românii pot reclama direct procedurile care îi scot din minți: dosare cu șină, copii după acte deja depuse, drumuri inutile între instituții sau servicii care încă nu există online.

Platforma „Fără hârtie”, lansată oficial astăzi, permite trimiterea de sesizări despre birocrație excesivă, cerințe redundante sau lipsa digitalizării. Pot scrie cetățeni, firme sau chiar funcționari publici. Toate reclamațiile care respectă regulile devin publice și pot fi consultate în funcție de instituție, tip de problemă sau localitate.

„Platforma ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni în relația cu administrația, în viața de zi cu zi, și să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Știm că relația cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informațiile de care avem nevoie. Este un exercițiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acționăm pentru a-l face mai bun”, spune Oana Gheorgiu.

Top 10 frustrări, la raport lunar

La fiecare 30 de zile, Guvernul trage linie și selectează 10 dintre cele mai frecvente probleme. Lista ajunge la instituțiile responsabile prin Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Se iau în calcul frecvența sesizărilor, impactul asupra oamenilor și tipul de soluție necesară.

Dacă este vorba despre practici administrative, instituția în cauză trebuie să corecteze situația. Progresul apare public pe platformă, până la rezolvare. Dacă este nevoie de modificări legislative, grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ al CERB analizează și propun schimbări de lege.

Ce primește cetățeanul după ce depune o sesizare

Cei care trimit o reclamație nu rămân în ceață. Platforma arată etapele: procesare, validare, publicare. În plus, utilizatorii văd ce pași face instituția responsabilă: consultări, modificări de proceduri, inițiative legislative sau norme noi. Actualizările apar constant.

Guvernul spune că sistemul respectă principiile unei administrații moderne:

  • „O singură dată” – statul nu ar trebui să ceară aceeași informație de mai multe ori

  • „Digital din start” – serviciile publice trebuie să fie online

  • Interoperabilitate – schimb automat de date între instituții

  • Centrare pe utilizator – servicii simple și clare

  • Transparență și acces egal pentru toți.

Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, care asigură partea tehnică și securitatea datelor. Informațiile colectate devin publice și pot fi folosite pentru noi soluții de simplificare și digitalizare.

