Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan: ”Ați încălcat legea, morala și o linie roșie”

Tudor Chirilă lansează un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după incidentul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, petrecut în timpul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni.

Într-o postare pe Facebook, Chirilă îl acuză pe șeful statului că a încercat să reducă la tăcere un jurnalist care l-a criticat, încălcând promisiunile făcute în campania electorală.

”Am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară. Ați devenit apărătorul celui mai corupt partid din România, printr-o aritmetică politică selectivă și de o absurditate convenabilă și ați trecut în revistă o criză politică la care ați uitat să menționați că ați contribuit cu brio, alegând tăcerea când PSD sabota zilnic guvernul din care făcea parte”, a transmis pe Facebook Chirilă.

Tudor Chirilă: ”Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat”

Artistul îi cere președintelui să își prezinte scuze și să răspundă întrebărilor incomode ale presei. Cea mai dură critică a vizat însă interacțiunea președintelui cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, care a fost interzis de președintele României la Palatul Cotroceni, până la finalul mandatului.

”V-ați sabotat o conferință de presă în care ați performat submediocru și care a culminat cu un atac fără precedent din partea unui președinte al României la adresa democrației și a dreptului la informare. Vă bănuiesc de prostie. Dacă Vanghele avea două milioane de urmăritori pe Facebook, nu îndrăzneați așa ceva. Dar e mic și lucrează singur”, a mai spus artistul.

Tudor Chirilă a spus că gestul încalcă o „linie roșie morală” și că președintele ar trebui să își ceară scuze față de jurnalist.

”Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant. Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán. Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru „România onestă”. PS. Eu nu vă plătesc să dați afară jurnaliști de la Cotroceni pentru că vă insultă pe Facebook. Vă plătesc să răspundeți întrebărilor lor, pentru că acolo, în fața dumneavoastră, ei mă reprezintă și pe mine. Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul, ci să reprezentați interesele cetățenilor. PS2. Pe mineri când îi chemați?”, a conchis cântărețul.