Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat în incompatibilitate pe deputatul USR Radu-Dinel Miruță, fost ministru al Apărării. Potrivit ANI, între 2 iunie 2022 și 22 ianuarie 2023 el a fost deputat și a desfășurat, în același timp, activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA), prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

ANI îl acuză că a încălcat două texte de lege: art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003

Legea nr. 161/2003 este actul care reglementează conflictul de interese și incompatibilitățile demnitarilor și funcționarilor publici. Art. 82 face parte din secțiunea dedicată incompatibilităților parlamentarilor. Alineatul (1) enumeră o serie de calități și funcții care nu pot fi cumulate cu cea de deputat sau senator. Litera e) interzice ca un parlamentar să fie „comerciant persoană fizică”.

În practică, regula înseamnă că un deputat sau un senator nu poate desfășura activități economice în nume propriu, ca persoană fizică autorizată sau ca titular al unei întreprinderi individuale. Legea lasă o excepție la art. 82 alin. (3): parlamentarii pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice.

Art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006

Legea nr. 96/2006 este Statutul deputaților și senatorilor, adică actul care stabilește drepturile și obligațiile parlamentarilor. Articolul 16 reia, în acest statut, aceeași incompatibilitate: calitatea de deputat sau senator nu se poate cumula cu cea de comerciant persoană fizică. Curtea Constituțională a tratat cele două texte împreună, într-o decizie din 2015, pentru că interzic același lucru.

„(2) Calitatea de deputat sau de senator este, de asemenea, incompatibilă cu: (…) e) calitatea de comerciant persoană fizică”, potrivit textului din lege.

ANI le citează împreună tocmai pentru că regula apare în ambele legi. Prima este legea generală a integrității, a doua este legea care reglementează statutul parlamentarilor.

Ce a stabilit ANI

ANI consideră că întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară, în timp ce persoana era deputat, înseamnă activitate economică specifică unui PFA. Din această cauză, parlamentarul s-ar fi aflat în incompatibilitate.

În 2018, Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui Klaus Iohannis și a decis că parlamentarii, miniștrii, prefecții sau primarii nu pot avea calitatea de comerciant persoană fizică. Parlamentul încercase anterior să elimine această incompatibilitate.

Numele lui Miruță, alături de alte 25 de persoane vizate de ANI

Agenția a anunțat constatări de incompatibilitate, conflicte de interese administrative și o diferență nejustificată de avere în cazul a 26 de persoane care ocupă sau au ocupat funcții publice. Celelalte 25 de cazuri privesc aleși locali, funcționari publici, directori și persoane din conducerea unor unități medicale, care au exercitat simultan funcții incompatibile sau au participat la decizii în care aveau interese personale. Într-unul dintre ele, inspectorii au găsit o diferență nejustificată de 127.450 de lei între averea și veniturile unui inspector social din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj. ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Craiova. Agenția precizează că persoanele evaluate au fost informate despre procedură și despre dreptul de a fi asistate de un avocat și de a transmite un punct de vedere. Ea subliniază că evaluarea respectă dreptul la apărare și prezumția dobândirii licite a averii.