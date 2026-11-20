Este alertă în Polonia după o posibilă încălcare a spațiului aerian național. Un obiect neidentificat ar fi căzut și ar fi luat foc în sud-estul țării, la aproximativ 45 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Incidentul s-a produs vineri dimineață, în timp ce Rusia desfășura un atac de amploare asupra teritoriului ucrainean. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat, la ora locală 7:07, că investighează o posibilă pătrundere a unor obiecte aeriene neidentificate în spațiul aerian al țării, relatează TVP World.

O echipă de căutare și salvare a fost trimisă în districtul Biłgoraj, din sud-estul Poloniei, după ce autoritățile au primit informații privind căderea unui obiect în apropierea localității Chmielek. Ulterior, reprezentanții Centrului Regional pentru Managementul Situațiilor de Criză din Lublin au indicat că un obiect ar fi căzut pe un teren agricol din localitatea Lipowiec, comuna Księżpol, unde a izbucnit un incendiu, notează Mediafax.

Accesul în zona incidentului a fost restricționat, iar pompierii au intervenit pentru gestionarea situației. Potrivit autorităților, nu existau riscuri imediate pentru gospodăriile sau pădurile din apropiere.

Armata verifică o posibilă încălcare a spațiului aerian

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al armatei poloneze, Jacek Goryszewski, a declarat pentru TVN24 că serviciile de intervenție au fost mobilizate după sesizările primite de la locuitori. Datele radar sugerează că incidentul s-ar fi putut produce după ora 6:30, însă înregistrările sunt încă analizate pentru stabilirea circumstanțelor.

Parchetul districtual din Lublin a deschis proceduri pentru investigarea posibilei încălcări a spațiului aerian polonez.

Donald Tusk: Nu mai există o amenințare aeriană imediată

Premierul polonez, Donald Tusk, a anunțat că a primit informări din partea ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, și a ministrului de Interne, Marcin Kierwiński, privind situația de securitate din districtul Biłgoraj. Șeful guvernului a transmis că nu mai exista o amenințare aeriană imediată și că echipele specializate se aflau la locul incidentului.

În cursul nopții, avioane militare poloneze și aliate au patrulat în spațiul aerian al țării, fiind pregătite să intervină în cazul identificării unor amenințări.

Activitatea aeroportului din Rzeszów a fost suspendată temporar din cauza operațiunilor aviației militare.

Totodată, Centrul Guvernamental pentru Securitate a emis o avertizare pentru 20 de districte din regiunile Lublin și Podkarpackie. Alerta a fost retrasă la scurt timp după ora 7:30, iar operațiunile aeriene militare s-au încheiat ulterior.