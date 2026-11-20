Raed Arafat a fost trimis în judecată de Parchetul Militar. Șeful DSU este acuzat de infracțiuni la regimul vamal în dosarul ”Elicopterul.

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București a anunțat pe 21 aprilie că Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Ugență și alte 16 persoane sunt urmărite penal pentru contrabandă, în formele coautoratului, complicității și instigării, în dosarul legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plății TVA.

Raed Arafat a declarat după audierea sa la Parchet în aprilie că includerea sa în dosare este ”forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau decoordonare a unor activități”.

”Am fost făcut inculpat și înștiințat că am această calitate în dosarul cu elicopterul. Eu ca persoană am dreptul să mă apăr. Am două limite. În limita legii și în limita decenței. Voi face orice ca să mă mențin între aceste două limite. Eu nu știu cum poate fi justificată această faptă cu elicopterul. Vama a fost înștiințată de venirea elicopterului. S-au făcut adrese la mai multe instituții, toate erau informate. Vama a dat un punct de vedere IGAV.

A fost corespondență între Vamă și IGAV. Nimeni de 9 ani nu a venit să spună trebuie să plătiți pentru elicopter. Contrabanda însemnă să aduci pe ascuns un bun în folosul cuiva. Acest bun este exclusiv în interesul acestui stat. A făcut 40 de misiuni externe. Are deja mii de ore de zbor exclusiv în interesul strict al pacienților”, a explicat Raed Arafat.

Ce vizează dosarul

Dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a primit, în 2017, sub formă de despăgubire, un elicopter care a fost ulterior adus în România. Despăgubirea a fost acordată după accidentul aviatic din 2016, când un elicopter aflat într-o misiune SMURD s-a prăbușit în apropierea localității Haragîș din Republica Moldova. Toți cei patru membri ai echipajului și-au pierdut viața.

În urma accidentului, în procesul de soluţionare a dosarului de daună privind accidentul, asiguratorul a oferit autorităților române posibilitatea de a primi despăgubiri în bani sau înlocuirea elicopterului distrus cu o altă aeronavă. A fost aleasă cea de-a doua variantă.

Procurorii susțin că elicopterul primit ca despăgubire a fost introdus și utilizat în România fără îndeplinirea formalităților vamale.

Procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor lui Raed Arafat. Măsuri similare au fost dispuse și în cazul altor persoane și companii vizate de anchetă.