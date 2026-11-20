Marea Britanie va furniza Ucrainei 1.000 de drone de atac capabile să lovească ținte aflate la 1.000 de kilometri distanță. Noul ajutor militar, în valoare de 260 de milioane de lire sterline, urmărește consolidarea capacității Kievului de a rezista atacurilor rusești în timpul iernii.

Guvernul britanic a anunțat un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, care include 1.000 de drone de atac cu rază lungă de acțiune, destinate lovirii obiectivelor militare rusești aflate dincolo de linia frontului. Anunțul a fost făcut de premierul Andy Burnham, în cadrul reuniunii „Coaliției de voință”, organizată la Berlin, potrivit BBC.

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Dronele pot parcurge distanțe de până la 1.000 de kilometri și sunt proiectate să transporte încărcături explozive mai mari, oferind armatei ucrainene posibilitatea de a ataca inclusiv instalații de producție militară.

Pachetul are o valoare totală de 260 de milioane de lire sterline, iar aproximativ 80% din fonduri vor fi cheltuite în Regatul Unit, potrivit autorităților britanice. Mai mult, Londra intenționează să extindă și producția de drone maritime, de supraveghere și de transport logistic, pentru a sprijini operațiunile militare ale Ucrainei.

Londra pregătește Ucraina pentru atacurile rusești din timpul iernii

Anunțul a fost făcut în timpul consultărilor de la Berlin, la care au participat reprezentanții celor 36 de state membre ale „Coaliției voinței”, grup format pentru a susține Ucraina și pentru a pregăti eventuale garanții de securitate după încheierea unui armistițiu sau a unui acord de pace.

Premierul britanic Andy Burnham, care a coprezidat reuniunea, a declarat că sprijinul militar trebuie menținut pentru ca Ucraina să poată face față atacurilor rusești asupra infrastructurii și populației în lunile de iarnă.

La conferința de presă organizată după discuții, Burnham a afirmat că statele participante sunt „mai hotărâte ca niciodată să-și mențină cursul” în sprijinul Kievului. Premierul britanic a salutat participarea emisarilor americani Jared Kushner și Steve Witkoff, apreciind că implicarea Washingtonului poate contribui la avansarea negocierilor de pace.

„Este evident că acesta trebuie să fie momentul pentru a avansa spre pace, datorită implicării SUA pe care am văzut-o astăzi și progreselor clare care se înregistrează. Europa este pregătită să intre în aceste negocieri; suntem clari cu privire la ce vom accepta și ce nu vom accepta, dar suntem, de asemenea, clari că suntem alături de Ucraina astăzi, mâine și atât timp cât va fi nevoie, până când acest război nedrept se va sfârși”, a declarat Burnham.

Discuțiile de la Berlin au avut loc în paralel cu summitul din China dintre președintele Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping.

Înaintea reuniunii desfășurate în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), Trump a afirmat că atât Washingtonul, cât și Beijingul doresc încheierea războiului din Ucraina.

Marea Britanie furnizează deja Kievului rachete ușoare destinate interceptării dronelor rusești, inclusiv a celor cu propulsie cu reacție. Potrivit datelor prezentate de Downing Street, rata de succes a interceptărilor ucrainene se apropie de 70%, de peste două ori mai mare decât nivelul înregistrat cu câteva luni în urmă.

În plus, guvernul britanic a anunțat în această săptămână și noi măsuri pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, precum și sancțiuni împotriva celor mai mari zece producători de petrol din Rusia.

Secretarul britanic al apărării, Wes Streeting, a declarat că Londra își respectă angajamentele privind creșterea sprijinului militar pentru Kiev.

„Linia frontului din Ucraina este linia frontului pentru libertate și democrație, iar noi vom fi alături de ei cât timp va fi nevoie”, a afirmat Streeting.

Înaintea anunțării noului pachet, valoarea totală a sprijinului acordat de Regatul Unit Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, era estimată de autoritățile britanice la 35,5 miliarde de lire sterline.