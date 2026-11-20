Fostul premier Victor Ponta a reacționat, vineri 20 noiembrie, într-o postare pe Facebook, la raportul Agenției Naționale de Integritate, în urma căruia Radu Miruță a fost declarat incompatibil cu statutul de parlamentar. Ponta reamintește că el însuși a sesizat ANI, în urmă cu un an, cu privire la incompatibilitatea lui Miruță și atrage atenția asupra ipocriziei USR-iștilor care, potrivit acestuia, ar fi cerut demiterea din funcție, dacă un politician de la alte partide ar fi fost vizat de o situație similară.

Totodată, Victor Ponta subliniază că, deși a depus sesizarea în urmă cu un an, informație ajunsă și în presă, la momentul respectiv, autoritățile nu au acționat.

„Eu mi-am făcut datoria față de România să anunț cu un an înainte – din păcate cei care aveau puterea să prevină nu au făcut nimic!”, spune Victor Ponta.

Nici dublul standard al politicii USR-iste nu-i scapă lui Victor Ponta, care afirmă că membrii formațiunii conduse de Fritz ar fi îndemnat populația la proteste și ar fi cerut demisia, dacă în locul lui Miruță, se afla un politician de la partidele rivale.

„Sigur dacă Miruță era de la PSD , PNL , UDMR, AUR sau UPR ieșeau “focile” în Piață la proteste să plece imediat din toate funcțiile ! Miruță fiind de la USR o să fie apărat și victimizat”, mai adaugă Victor Ponta în postare.

Victor Ponta i-a înștiințat pe președintele Nicușor Dan și pe fostul premier Bolojan cu privire la incompatibilitatea lui Miruță

Amintim că în decembrie 2025, Victor Ponta a publicat pe pagina de Facebook o înștiințare către președintele Nicușor Dan și fostul premier Ilie Bolojan, în care le atrage atenția cu privire la incompatibilitatea lui Radu Miruță. La acel moment, Miruță fusese numit interimar la Ministerul Apărării Naționale, după demisia cu scandal a lui Ionuț Moșteanu.

Victor Ponta a publicat documentele care dovedesc incompatibilitatea lui Miruță

Ponta a publicat și o adresă oficială a Agenției Naționale de Integritate (ANI), care precizează în mod explicit că:

„Exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 16 alin. (1) lit. a)–e) din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

De asemenea, Victor Ponta a făcut publică și adresa oficială emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că Radu Miruță a fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada în care exercita mandatul de deputat.

De asemenea Ponta a publicat și decizia Ministerului Justitiei din data de 11.04.2023 care prevede:

„Domnul Miruță Radu-Dinel, expert tehnic judiciar în specializările Calculatoare, Electronică, Informatică” și „Rețele şi software de telecomunicații”, se suspendă, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru INCOMPATIBILITATE.

Radu Miruță, declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității. Deputatul poate contesta raportul ANI în instanță. Contactat de Gândul, Radu Miruță afirmă că nu a primit o notificare din partea ANI. Ulterior, a susținut că este vorba de „o ticăloşie politică”. Miruță a anunțat că va oferi explicații în cadrul unei conferințe de presă la sediul USR Gorj.