Premierul Luca Niculescu a declarat, vineri, la începutul şedinţei de Guvern, că Ministerul Dezvoltării a realizat actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor sub 1.500 de locuitori, iar în baza acestui cadru, care va fi publicat în transparenţă decizională, peste 420 de comune vor beneficia de sprijin şi stimulente pentru a oferi cetăţenilor servicii mai bune.

„Continuăm să lucrăm la reformele care să ofere oamenilor şi mediului de afaceri un stat care să nu mai consume atâtea resurse. Ministerul Dezvoltării a realizat deja actul normativ pentru comasarea voluntară a comunelor sub 1500 de locuitori. Este primul pas concret pentru reforma administrativă a ţării după 35 de ani”, a afirmat Luca Niculescu.

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Șeful Executivului a menționat că, în baza acestui cadru, ce va fi publicat vineri în procedură de transparență, peste 420 de comune vor beneficia de sprijin și stimulente pentru a fi primele care le vor oferi cetățenilor servicii mai bune la costuri mai mici, respectând tradițiile, identitatea și istoria locală”.

„Vreau să-i mulțumesc domnului ministru Stoica pentru toate munca de până acum, dar această muncă este doar primul pas, va urma și mai multă”, a mai spus premierul Niculescu.

Constituirea Comitetului pentru reforma administrației centrale și a companiilor de stat – pe agenda ședinței

Executivul înființează un comitet pentru reorganizarea instituțiilor și a companiilor de stat Luca Niculescu a anunțat și constituirea unui comitet interministerial care va avea rolul de a analiza și coordona reformele administrației centrale și ale companiilor de stat.

„De asemenea, constituim astăzi și Comitetul Interministerial pentru analiza, fundamentarea și coordonarea reformelor administrației centrale și companiilor de stat și aprobăm tot astăzi calendarul de acțiuni”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a adăugat că va conduce personal comitetul, alături de viceprim-ministrul Marian Neacșu.

„Este un comitet pe care îl voi prezida, unde vom lucra împreună cu domnul viceprim-ministru Marian Neacșu. Va oferi un calendar clar și măsuri concrete pentru comasarea și reorganizarea instituțiilor din administrația națională și a companiilor aflate în proprietatea statului”, a a mai spus el.

Luca Niculescu a mai anunțat prelungirea, până la sfârșitul acestui an, a termenului de depunere a proiectelor în cadrul schemei de susținere a industriei gestionate de Ministerul Finanțelor.