Premierul Luca Niculescu a făcut un bilanț al guvernării, la o lună de la preluarea mandatului. Șeful Executivului a explicat că în această perioadă a fost nevoie să se ocupe de mai multe urgențe, dar și de proiecte extrem de importante pentru România.

Inventarul dosarelor europene prioritare, pe agenda ședinței de guvern de vineri

Niculescu a mai anunțat că în ședința de guvern de vineri urmează să fie prezentat inventarul dosarelor europene prioritare și obiectivele pentru România.

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„În urmă cu o lună am preluat guvernarea. Am început să livrăm rezultate, ca echipă. Prin rectificarea bugetară am asigurat fonduri pentru plata pensiilor și serviciilor sociale, pentru sănătate, pentru celelalte servicii publice esențiale. Astăzi vom avea și prezentarea unui obiectiv concret din programul de guvernare, pe linia de afaceri europene. Este vorba despre inventarul dosarelor europene prioritare și obiectivele pentru România, document realizat de Ministerul Afacerilor Externe, în calitate sa de coordonator al afacerilor europene. Le mulțumesc tuturor ministerelor și tuturor instituțiilor pentru contribuția la acest document”, a spus Niculescu, în debutul ședinței de guvern.

Potrivit programului de guvernare, noul Executiv va monitoriza stadiul elaborării și implementării pozițiilor României la nivelul Uniunii Europene.

Documentul prevede elaborarea, în primele 30 de zile, a unui inventar de dosare europene de interes în negociere, obiective, responsabilități instituționale și calendare pentru fiecare dosar prioritar.