Târgul de Crăciun din Capitală s-a deschis vineri 27 noiembrie, la ora 17:00, în Piața Constituției, unde sute de oameni s-au strâns ca să asiste la aprinderea luminițelor de Crăciun, dar și ca să se bucure de principalele atracții, sau să deguste din oferta gastronomică a comercianților. Reporterul Gândul a surprins atmosfera de la cea de-a 19-a ediție a evenimentului și a aflat cât costă cele mai râvnite preparate de Sărbători, dar tariful pentru activitățile distractive.

Bucureștenii s-au strâns în Piața Constituției pentru a asista la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului: deschiderea Târgului de Crăciun.

Din păcate, deschiderea evenimentului coincide și cu o ploaie rece, mocănească, de sfârșit de toamnă, care încurcă atât buna desfășurare a activităților, cât și dispoziția vizitatorilor.

Târg de Crăciun cu prețuri piperate

În ciuda vremii de afară, mirosurile de cârnați, sarmale, vin fiert, dar și prăjituri îi îmbie pe vizitatorii chiar dinainte să intre în zona Târgului. Bucatele delicioase sunt extrem de tentante în ciuda prețului cam piperat.

O porție de vin fiert este 19 lei, la fel și o ciocolată caldă, sau un ceai. Pasionații de vinuri pot plăti chiar și 35 de lei pentru un vin fiert, varianta „premium”.

Pentru o tură de șase minute cu roata panoramică, o altă atracție mult așteptată a sezonului, românii trebuie să scoată din buzunar 30 de lei, în timp ce copiii sub trei ani au gratuitate.

Pofticioșii care vor să se delecteze cu o porție de cârnați trebuie să plătească aproximativ 20 de lei pentru 100 de grame.

O nouă strategie de marketing. Unii comercianți țin prețurile „ascunse”

Există și standuri, unde comercianții au notat prețurile cu marker-ul negru pe un panou de culoare neagră, astfel încât clienții abia își pot da seama cât costă produsele.

Pavajul cu gropi de la Târgul de Crăciun, o problemă care persistă de ani de zile

Unul dintre aspectele mai puțin plăcute pentru vizitatorii de la Târgul de Crăciun este chiar pavajul. La fel ca în anii trecuți, zona prezintă gropi, denivelări, astfel încât cetățenii riscă să se împiedice.

Anul acesta, evenimentul se desfășoară pe o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați, care se transformă, pentru câteva zile, într-un adevărat tărâm de basm.

133 de căsuțe cu preparate specifice, decorațiuni, obiecte de artizanat și cadouri realizate manual completează atmosfera de sărbătoare, pentru a oferi oamenilor o experiență cât mai aproape de tradițiile de altădată.

Vizitatorii pot descoperi creații ale meșteșugarilor români și se pot bucura de aromele specifice Crăciunului: cozonaci, turtă dulce, ciocolată de casă, castane coapte, vin fiert, ciocolată caldă și multe alte bunătăți de sezon.

Harta Târgului de Crăciun din Capitală

Printre atracțiile puse la dispoziție vizitatorilor se numără o roată panoramică, un carusel, casa lui Moș Crăciun și, desigur, scena pe care urmează să concerte o mulțime de artiști, spre încântarea publicului.

„Harta oficială a Târgului de Crăciun București 2026 este aici! 🎄

133 de căsuțe cu bunătăți, cadouri și decorațiuni, roata panoramică, caruselul, trenulețul, Casa lui Moș Crăciun și scena pe care vor urca artiștii voștri preferați – toate vă așteaptă în Piața Constituției!

Am pregătit pentru voi harta târgului, alături de legenda completă a căsuțelor și a zonelor de food truck, pentru a găsi cât mai ușor tot ceea ce vă interesează.

Salvați harta, explorați târgul în ritmul vostru și bucurați-vă de tot ce v-am pregătit anul acesta! ❤️

📅 27 noiembrie – 27 decembrie 2026

📍 Piața Constituției

🎟️ Intrare liberă”, se arată într-o postate pe contul oficial de Facebook al evenimentului.

De asemenea, cei care plănuiesc să meargă la Târgul de Crăciun pot vedea principalele puncte de atracție pe harta evenimentului, postată pe pagina de Facebook.

Programul concertelor de la Târgul de Crăciun București, în minivacanța de 1 Decembrie

Fuego, Zdob și Zdub, Loredana, Vunk și Gheorghe Zamfir se numără printre artiștii care vor urca pe scena din Piața Constituției în primele cinci zile ale târgului.

Vineri, 27 noiembrie 2026

18:00 – Corul de Copii Radio;

19:00 – Alina Sorescu & Picii lu’ Soreasca;

20:00 – Fuego;

21:00 – Zdob și Zdub.

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

18:30 – The Kryptonite Sparks;

19:30 – Toulouse Lautrec;

20:30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie 2026

19:00 – Alexandra Ungureanu Band;

20:00 – OCS;

21:00 – Vunk.

Luni, 30 noiembrie 2026

19:00 – Shining Stars by Amalia Niță;

20:00 – Nadir;

21:00 – Loredana & Banda Agurida.

Marți, 1 decembrie 2026

19:00 – Florin Grigore & Star Music Band;

19:45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”;

20:30 – Spectacolul „Cu România în suflet”, cu Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu,

19:45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”; 20:30 – Spectacolul „Cu România în suflet”, cu Ioana-Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, Orchestra „Rapsozii Moldovei” și invitații speciali.

Concertele vor continua în weekendurile din luna decembrie. Printre artiștii anunțați pentru această ediție se mai numără Andra, Horia Brenciu, Paula Seling, Alina Eremia, Lidia Buble, Elena Gheorghe și Damian Drăghici.