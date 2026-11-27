Mădălina Radu Turza, activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și fost consilier de stat, a anunțat că a depus plângere penală la Poliția Capitalei după un incident în care un șofer al unei mașini de transport alternativ ar fi refuzat să o transporte pe ea și pe fiica sa, care suferă de sindromul Down. Șoferul le-ar fi dat jos din autoturism și i-ar fi jignit copilul pe motiv că are o dizabilitate.

Cum s-ar fi petrecut incidentul în mașina comandată prin Uber

Potrivit relatării publicate de Mădălina Turza pe rețelele de socializare, incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de miercuri, 15 noiembrie, după ora 22:00. Femeia comandase o cursă premium, în valoare de aproape 100 de lei, pentru a pleca împreună cu fiica sa de la un spital. După mai bine de zece minute de așteptare, la locul indicat ar fi ajuns un autoturism.

Femeia povestește că fetița s-a urcat prima în mașină, iar ea a luat loc pe bancheta din spate. Înainte ca ușa să fie închisă, șoferul s-ar fi întors către cele două și ar fi început să le adreseze injurii.

„După ce aștept peste zece minute, vine această Dacie LOGAN. Clara se suie și eu în spate. Nu apuc să închid ușa și șoferul întoarce capul și zice: «Să moară mama, ia-ți bolnava de aici. Ieși, ieși că nu duc handicapați»”, a relatat Mădălina Turza.

Aceasta susține că șoferul ar fi apucat-o pe fetiță de fular și ar fi continuat să vocifereze. În momentul în care a deschis ușa pentru a-și scoate copilul din autoturism, fularul ar fi rămas prins în portieră, iar conducătorul auto ar fi plecat în trombă.

Mama și fetița ar fi rămas în stradă, în frig, după ieșirea din spital

Mădălina Turza spune că incidentul a avut loc într-un moment dificil pentru fiica sa, care tocmai ieșise de la Urgențe și avea încă nevoie de îngrijire.

Femeia susține că fetița era slăbită, transpirată și se recupera după administrarea perfuziilor.

„Rămân în miez de noapte în frig, cu un copil proaspăt ieșit de la urgență, care de-abia se ține pe picioare, transpirată, post branulă și perfuzii, în stradă, în îngheț de frig”, a povestit aceasta.

Ulterior, femeia a comandat o altă mașină. Noul șofer ar fi ajuns după aproximativ zece minute și le-ar fi transportat acasă.

„Vine altcineva care nu vorbește română, dar suficient de perspicace să gesticuleze să nu pună picioarele pe canapea. Dar ne duce acasă”, a mai relatat Mădălina Turza.

Mădălina Turza a depus plângere penală la Poliția Capitalei

În urma incidentului, fostul consilier de stat a anunțat că a depus plângere penală la Poliția Capitalei, solicitând totodată conservarea urgentă a probelor.

De asemenea, aceasta intenționează să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în legătură cu situația reclamată și cu serviciile oferite de Uber România.

Mădălina Turza consideră că situația nu privește doar experiența personală a familiei sale, ci ridică probleme mai ample privind siguranța pasagerilor și protecția persoanelor vulnerabile care utilizează serviciile de transport alternativ.

Fostul consilier de stat vrea modificarea legislației privind transportul alternativ

Pe lângă demersurile juridice și sesizarea autorităților, Mădălina Turza a anunțat că intenționează să inițieze o acțiune pentru modificarea și completarea legislației care reglementează serviciile de transport alternativ din România.

Aceasta spune că urmărește introducerea unor garanții care să prevină astfel de situații și să asigure mecanisme eficiente de raportare și sancționare.

„Ceea ce ni s-a întâmplat mie și Clarei ridică întrebări care depășesc cu mult cazul nostru personal. Întrebări despre siguranța pasagerilor, despre protecția persoanelor vulnerabile și despre responsabilitatea platformelor de transport alternativ. Voi iniția un demers pentru modificarea și completarea legislației care reglementează serviciile de ridesharing în România. Nu vreau doar ca o persoană să răspundă pentru propriile fapte. Vreau să existe garanții reale pentru ca asemenea situații să fie prevenite, raportate și sancționate eficient”, a transmis Mădălina Radu Turza.