Oana Gheorghiu, fost vicepremier în guvernul Bolojan, a lansat pe Facebook un apel public prin care îi îndeamnă pe români să se înscrie în PNL și să vină alături de Ilie Bolojan. Gheorghiu susține că schimbarea clasei politice depinde și de oameni care au ales până acum să stea deoparte. Ca să îi convingă pe români cât de bun este Ilie Bolojan, ea le transmite românilor că nu ar fi intrat în politică dacă nu era acesta.

„Am decis să fac pasul spre politică alături de Ilie Bolojan și cu siguranță n-aș fi făcut-o în niciun alt context. Pentru că am găsit în Ilie Bolojan un lider cum România n-a mai avut de multe generații, care a demonstrat că politica se poate face și pentru oameni, nu doar pentru clientela de partid. Nu, nu toți politicienii sunt la fel. Nu toți fură, nu toți își trag ceva pentru ei”, a scris pe Facebook Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, mesaj de îmbărbătare pentru potențialii doritori

Ca să îi convingă pe români să se alăture partidului liberal, Oana Gheorghiu explică faptul că decizia de a intra în politică a venit din convingerea că oamenii integri și profesioniști trebuie să participe la viața publică, în caz contrar deciziile importante pentru România urmând să fie luate de cei care ocupă deja poziții de putere.

Aceasta vorbește despre necesitatea implicării oamenilor de bună-credință în administrarea resurselor țării și în reformarea instituțiilor statului.

„Pentru că dacă oamenii de bun-simț nu intră în politică, deciziile care ne afectează pe noi toți vor fi luate de ceilalți oameni”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

În mesajul său, aceasta face referire și la problemele din sistemul sanitar, infrastructură și educație, susținând că statul este prezent în toate aceste domenii și că disfuncționalitățile lor reflectă modul în care sunt administrate instituțiile publice.

„Nu vă invit la bine”. Mesajul prin care încearcă să atragă noi membri în PNL

Oana Gheorghiu își încheie mesajul cu o invitație adresată celor care vor să se implice în politică și să contribuie la construirea unui partid pe care îl consideră capabil să reformeze România.

Aceasta subliniază că PNL se află în opoziție și că invitația sa nu vine însoțită de promisiunea unor funcții sau beneficii.

„Nu vă invit la bine și, în opoziție fiind, nu avem funcții de împărțit. Vă invit însă la muncă și la curaj. Dacă și tu, ca și mine, te-ai săturat de politicieni hoți și incompetenți, acum e momentul să te implici”, este mesajul transmis de Oana Gheorghiu.