Un aquapark de aproximativ 39 de milioane de euro va fi construit în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș, după ce autoritățile au semnat contractul de finanțare al proiectului. Complexul se va întinde pe o suprafață de aproximativ patru hectare și va include piscine interioare și exterioare, tobogane acvatice, zone SPA și facilități pentru recuperare medicală. Investiția este prezentată de autorități drept cel mai mare aquapark din vestul României, potrivit publicației Opinia Timișoarei.

Contractul a fost semnat de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, de primarul orașului Sânnicolau Mare, Dănuț Groza, și de reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 39 de milioane de euro. Din această sumă, nouă milioane de euro reprezintă fonduri europene obținute prin Programul Regional Vest 2021–2027. Diferența va fi asigurată din bugetele Primăriei Sânnicolau Mare și Consiliului Județean Timiș, în proporție de 55%, respectiv 45%.

În urma parteneriatului, administrația județeană va deține o cotă de 45% din dreptul de proprietate asupra complexului.

Aquapark cu apă geotermală, funcțional pe tot parcursul anului

Potrivit proiectului prezentat de Alfred Simonis, complexul va utiliza resursele de apă geotermală din zona Sânnicolau Mare și va putea funcționa atât vara, cât și iarna.

Printre facilitățile prevăzute se numără bazine interioare și exterioare, tobogane acvatice, zone de agrement pentru copii și adulți, spații pentru recuperare medicală și fizioterapie, precum și zone de SPA și wellness.

Proiectul include și o parcare cu aproximativ 400 de locuri.

„Construim primul Aquapark din Banat realizat din fonduri publice. Acesta se va întinde pe o suprafață de aproximativ patru hectare și va funcționa pe tot parcursul anului, folosind resursele de apă geotermală de care dispune Sânnicolau Mare”, a transmis Alfred Simonis.

Președintele Consiliului Județean Timiș a precizat că investiția ar urma să atragă turiști și să creeze noi locuri de muncă în zonă.

Lucrările ar putea începe în 2027

După semnarea contractului de finanțare, următoarea etapă este organizarea licitației pentru desemnarea constructorului. Autoritățile estimează că lucrările ar putea începe în 2027, iar termenul de execuție este de 24 de luni.

Primarul orașului Sânnicolau Mare, Dănuț Groza, a descris proiectul drept o investiție importantă pentru dezvoltarea localității și a județului.

„Anul viitor se va lucra la fundația Aquaparkului din Sânnicolau, un proiect de suflet pentru noi și o investiție strategică pentru județ!”, a declarat edilul.

Complexul va fi primul aquapark din Banat realizat din fonduri publice, potrivit autorităților. Proiectul urmărește dezvoltarea turismului de agrement și a serviciilor de recuperare și tratament în vestul țării.