România a cerut o prezență militară sporită și echipamente din partea Germaniei pentru a-și întări apărarea pe Flancul Estic al NATO, pe fondul intensificării provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Solicitarea a fost transmisă oficial la Berlin de ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu, în urma întâlnirii cu omologul german, Johann Wadephul, relatează Bild.

„Am solicitat astăzi o prezență germană semnificativă în România, inclusiv echipament militar“, a declarat Neculăescu după întâlnirea cu ministrul german de externe Johann Wadephul.

Potrivit lui Neculăescu, România este statul aliat cel mai expus incidentelor de securitate din regiunea Mării Negre deoarece țara noastră are cea mai lungă graniță dintre toți membrii NATO cu Ucraina.

Această cerere vine pe fondul provocărilor impuse de Rusia la Marea Neagră, a acțiunilor hibride, încălcărilor constante ale spațiului aerian cu drone și atacurilor asupra navelor civile.

Dan Neculăescu a precizat că își dorește, de asemenea, prezența Germaniei în centrul de securitate maritimă din România, menit să îmbunătățească supravegherea pe mare. „Germania este indispensabilă pentru această misiune”, a spus el. Partenerii germani au fost invitați să participe.