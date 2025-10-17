Comunicat: Veloq și AutoStore redefinesc automatizarea în retailul alimentar prin lansarea celui mai avansat centru asistat de inteligență artificială

Viitorul retailului alimentar a venit mai rapid: Veloq, compania de automatizare bazată pe inteligență artificială, născută în cadrul Rohlik Group (din care face parte supermarketul online Sezamo), și AutoStore™, liderul global în soluții inteligente de gestionare a comenzilor, au inaugurat ieri la Viena cel mai avansat centru de procesare a comenzilor alimentare din lume și au anunțat un parteneriat global menit să aducă noua generație de automatizare în retailul alimentar la nivel internațional.

Noul centru din Viena introduce în premieră o inovație mondială: un sistem de expediere în timp real integrat în rețeaua AutoStore, care sortează automat comenzile în funcție de rutele de livrare. Această inovație elimină manipularea manuală, crește viteza și reduce costurile – permițând procesarea completă a peste 20.000 de produse (inclusiv proaspete, ambientale, congelate și farmaceutice) în doar 30 de minute.

În baza parteneriatului, Veloq devine partener oficial AutoStore Solutions Provider, combinând platforma robotică consacrată a AutoStore cu software-ul propriu bazat pe inteligență artificială și expertiza operațională a Veloq. Împreună, cele două companii creează un model scalabil care ajută retailerii alimentari din întreaga lume să ofere livrări mai rapide, produse mai proaspete și operațiuni mai sustenabile – fie că este vorba de centre logistice centrale de mari dimensiuni sau de unități compacte urbane de fulfilment.

Un nou standard global pentru fulfilment inteligent

Tomáš Čupr, fondator și CEO al Rohlik Group, a declarat: „Acesta este un moment de referință nu doar pentru noi, ci pentru întreaga industrie a retailului alimentar. Împreună cu AutoStore demonstrăm cum tehnologia de vârf poate face ca mâncarea de calitate să ajungă mai rapid la clienți și cu mai puține pierderi. La Rohlik am crezut mereu că tehnologia trebuie să fie în slujba oamenilor – ajutând familiile să mănânce mai bine, mai proaspăt și mai sustenabil. Centrul din Viena arată ce se întâmplă când această viziune se îmbină cu inovația la scară globală.”

Mats Hovland Vikse, CEO al AutoStore, a declarat: „Sectorul grocery trece printr-o transformare accelerată. Retailerii se confruntă cu așteptări crescute din partea clienților, lipsă de personal și presiuni de cost – însă consumatorii continuă să ceară prospețime și fiabilitate. Împreună cu Veloq, redefinim ce înseamnă fulfilment rapid și inteligent. Centrul din Viena demonstrează că expertiza în grocery, combinată cu tehnologia AutoStore, stabilește un nou standard global pentru viteză, precizie și eficiență.”

Richard McKenzie, CEO al Veloq, a adăugat: „Veloq a fost creată pentru a rezolva cele mai complexe provocări ale retailului alimentar online – de la gestionarea prospețimii și termenelor scurte de valabilitate până la complexitatea comenzilor complete. Nu facem doar automatizare, ci orchestrare. Prin combinarea platformei noastre AI cu precizia hardware-ului AutoStore, am creat o soluție completă, cap-coadă, dedicată retailului alimentar. Viena este modelul de referință – și este doar începutul. Suntem pregătiți să ducem acest concept partenerilor noștri din Europa, America de Nord și de pretutindeni.”

Performanță dovedită, pregătită pentru scalare

Platforma Veloq susține deja operațiuni de retail alimentar în cinci piețe europene, oferind rezultate constante:

94% acuratețe a comenzilor și livrări la timp

Scoruri NPS peste 90

Procesare în 30 de minute și promisiune de livrare în maximum 3 ore de la plasarea comenzii

Noul centru din Viena funcționează în șapte zone de temperatură, integrând categorii precum produse de brutărie și farmaceutice, rutare bazată pe AI și picking automatizat în funcție de volum – maximizând eficiența și reducând risipa.

Ambiție globală

Veloq și AutoStore vor extinde acum sistemele de automatizare dedicate retailului alimentar pe piețele internaționale, răspunzând cererii tot mai mari de infrastructură de fulfilment performantă, optimizată prin AI. Extinderea în America de Nord este deja în pregătire, ambele companii fiind încrezătoare că modelul de la Viena poate fi replicat rapid și profitabil în alte regiuni.

Importanța acestei inovații

Stabilește un nou standard global pentru viteză și precizie în procesarea comenzilor alimentare

Demonstrează un model de automatizare scalabil , adaptabil oricărui format de magazin

Reduce costurile, munca manuală și risipa , îmbunătățind în același timp prospețimea produselor

Permite livrări sustenabile, în aceeași zi, pentru comenzi complete, la scară globală

Despre Veloq

Veloq este o platformă de procesare automată a comenzilor alimentare, bazată pe inteligență artificială, parte a Rohlik Group, cea mai avansată companie de retail alimentar online din Europa. Tehnologia sa proprie integrează automatizarea inteligentă pe întreg lanțul operațional – de la picking de mare viteză și prognoza stocurilor până la rutarea livrărilor pe ultima milă. Cu rezultate dovedite în mai multe piețe, Veloq permite retailerilor să livreze coșuri complete, în aceeași zi, cu viteză, precizie și eficiență fără egal, reducând în același timp risipa și redefinind experiența de cumpărături.

Despre AutoStore | www.autostoresystem.com

AutoStore™ este liderul global în automatizarea depozitelor modulare. Fondată în Norvegia, compania operează în aproape 60 de țări, cu peste 1.700 de sisteme implementate la nivel mondial. Misiunea sa este simplă: „să depozităm și să mișcăm lucruri pentru toată lumea, peste tot – mai rapid, mai inteligent și mai sustenabil.”

Despre Rohlik Group

Fondat în 2014 în Republica Cehă, Rohlik Group a devenit liderul european în retail alimentar online, combinând expertiza profundă din domeniu cu tehnologia de ultimă generație. Sub brandurile locale Rohlik.cz, Kifli.hu, Gurkerl.at, Knuspr.de și Sezamo.ro, grupul deservește milioane de clienți din Europa Centrală, oferind peste 25.000 de produse, livrări rapide și servicii de top.