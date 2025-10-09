Diagnosticat cu o boală gravă în Italia, operat cu succes în România

Una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați este cancerul de prostată, iar eficiența tratamentului depinde de momentul diagnosticării și de metoda terapeutică folosită.

De când l-a pierdut pe tatăl său, în urmă cu 30 de ani, din cauza unui cancer de prostată avansat, iar fratele lui a trecut printr-un diagnostic asemănător, Relu și-a monitorizat periodic starea de sănătate, prin consulturi urologice și testări PSA. Timp de mulți ani, rezultatele testelor au fost în parametri normali, dar în jurul vârstei de 55 ani valorile au crescut brusc.

Medicul din orașul în care locuiește l-a sfătuit să nu-și facă probleme, dar Relu s-a îngrijorat, mai ales că începuse să simtă disconfort în timpul actului sexual și nevoia frecventă de a urina. Ajuns la rude în Italia, a hotărât să-și repete și acolo testul PSA, care a avut un rezultat și mai ridicat decât cel anterior. Medicul italian i-a recomandat investigații suplimentare, urmate de biopsia prostatei, în urma căreia a fost stabilit diagnosticul de adenocarcinom de prostată, cu scor Gleason 7, ceea ce însemna că tumora era moderat agresivă.

Pentru tratament, specialistul din Italia l-a sfătuit pe Relu să opteze pentru o operație efectuată prin chirurgie robotică și i-a recomandat un medic din România care s-o realizeze cu succes: Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și Coordonator pentru Chirurgia Urologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, unde există expertiză și dotări la același nivel cu centrele occidentale.

La consultație, Conf. Dr. Constantin Gîngu l-a asigurat pe Relu că această intervenție la prostată prin prostatectomie radicală robotică, pe care urma să o realizeze cu ajutorul robotului da Vinci Xi, era singura soluție terapeutică rămasă, care oferea precizie maximă și riscuri minime pentru continență și funcția urinară.

Intervenția robotică minim invazivă a implicat îndepărtarea completă a prostatei și a avut un rezultat excelent, fără complicații și cu recuperare rapidă.

Pacienții cu cancer de prostată au acces la Spitalul Clinic SANADOR la proceduri chirurgicale avansate, pentru obținerea celor mai bune rezultate terapeutice. Dacă există indicație în acest sens, intervențiile de prostatectomie sunt realizate prin proceduri de chirurgie robotică urologică, cu ajutorul unuia dintre cei mai performanți roboți chirurgicali existenți în acest moment în lume – da Vinci Xi.

Toate tipurile de intervenții, clasice sau minim invazive, sunt efectuate într-un bloc operator foarte bine dotat, în condiții de maximă siguranță, cu sprijinul specialiștilor din Secția ATI de categoria I.