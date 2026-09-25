În 2004, thailandezii au construit un ponton de pescuit de 400 de metri pe țărmul Oceanului Pacific. 13 ani mai târziu, linia țărmului avansase cu până la 250 de metri pe una dintre părți

Un debarcader de pescuit de 400 de metri pe coasta Ban Khlong Wan din Thailanda a fost urmată de schimbări dramatice în formă și compoziție, cu o secțiune de plajă care a avansat cu până la 250 de metri, potrivit Times of India.

Constatările provin dintr-un studiu publicat în Scientific Report, din august 2025, intitulat „Transformare neintenționată a coastei de la scară mică și schimbarea modului de utilizare a terenurilor”. Cercetătorii au combinat înregistrările istorice ale coastelor, observații LiDAR de înaltă rezoluție, analiza sedimentelor de plajă și date privind utilizarea terenurilor în amonte pentru a reconstrui modul în care s-a schimbat linia de coastă între 1966 și 2023.

Ei au descoperit că digul a perturbat mișcarea nisipului, în timp ce schimbările din amonte au contribuit la sedimente fine suplimentare. Astfel, cercetătorii au descoperit că infrastructura, transportul sedimentelor și schimbările aduse zonelor umede și acvaculturii au interacționat între ele, pentru a transforma diferite secțiuni ale liniei de coastă, în diferite moduri.

Ce au arătat cercetările

Înainte de dezvoltarea costieră, linia de coastă Khlong Wan a experimentat o retragere substanțială. Apoi, mai multe structuri au fost introduse în timpul perioadei mai ample din 2004 până în 2008. Acestea includeau un debarcader de pescuit de 400 de metri și un dig de 700 de metri. Douăsprezece diguri separate au fost construite de către Departamentul Portuar în 2007 și 2008, în timp ce municipalitatea Khlong Wan a construit un dig în 2005, pentru un parc public.

Cea mai dramatică schimbare a țărmului a avut loc de-a lungul de-a lungul coastei Wa Ko, la sud de dig. La 400 de metri de structură, țărmul a avansat cu 250 de metri, corespunzând unei rate de acumulare de aproximativ 12 metri pe an. Digul de 400 de metri a modificat mișcarea nisipului și a produs acreție pronunțată pe partea sa ascendentă.

Cercetările au arătat că transformările rezultat din interacțiunea modificărilor proiectate, transportul sedimentelor de-a lungul țărmului și aporturi crescute de sedimente fine de pe râuri. Oamenii de știință au recomandat managementul integrat al zonelor costiere și utilizarea terenurilor în amonte împreună. Studiul evidențiază, de asemenea, utilitatea imaginilor de înaltă rezoluție, inclusiv LiDAR bazat pe UAV, pentru urmărirea schimbărilor în complexe în medii costiere complexe.